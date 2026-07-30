 Chimaltenango: Tres muertos en ataque durante funeral
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Tres fallecidos tras incidente armado durante funeral en Chimaltenango

Entre las víctimas hay un adolescente de 14 años.

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Dos fallecidos por ataque armado en Parramos, Chimaltenango., Bomberos Voluntarios
Dos fallecidos por ataque armado en Parramos, Chimaltenango. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un ataque armado ocurrido en horas de la madrugada de este jueves, 30 de julio, cobró la vida de tres personas, incluido un menor de edad. El hecho se registró en un sector del cantón La Libertad, en el municipio de Parramos, Chimaltenango.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que los vecinos de la referida zona se comunicaron a la línea de emergencia de la institución para reportar una balacera que se había dado en un área donde se desarrollaba un funeral y aparentemente había dejado a varias personas afectadas.

El personal de las 107ª y 35ª compañías se presentó a bordo de varias unidades y localizó en el lugar a tres hombres que presentaban heridas provocadas por impactos de proyectiles de arma de fuego.

"Los técnicos en urgencias médicas evaluaron los signos vitales a las personas y confirmaron que dos de ellas carecían de los mismos por las heridas que presentaban", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.

Agregó que las víctimas mortales fueron identificadas por sus familiares, quienes acudieron al lugar de los hechos y determinaron que se trataba de Luis Antonio Morales, de 29 años, y un adolescente de 14 años de edad.

Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria a un tercer paciente que también fue alcanzado por las balas. Fue trasladado a la emergencia del hospital nacional de Chimaltenango; sin embargo, se confirmó su deceso al ingreso al recinto. Fue identificado como Andrés Sabino Pérez, de 20 años.

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Ataque ocurrió durante funeral

Según la información obtenida sobre el hecho, los familiares, amigos y vecinos participaban en el velorio de Jaime Antonio Morales, de 24 años de edad, quien falleció tras un ataque armado registrado el 28 de julio en el interior de una tienda.

De repente, sujetos armados irrumpieron en el inmueble y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar, por lo que las balas alcanzaron a los tres hombres mencionados.

Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron a la escena y resguardaron este espacio con el fin de localizar posibles evidencias. También coordinaron el retiro de los cuerpos y su traslado hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

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