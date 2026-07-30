Presidente de la ANAM explica impacto de reformas a Ley del IUSI

El Congreso de la República aprobó el Decreto 18-2026, el cual reforma la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) y elimina el pago de este tributo para la vivienda habitual. La normativa obtuvo el respaldo de 120 diputados durante la tercera sesión extraordinaria y exime del IUSI a los inmuebles de uso habitacional y a las propiedades de uso mixto. La reforma establece que los inmuebles con fines comerciales pagarán una tasa de nueve por millar sobre el valor imponible, mientras que el uso residencial quedará con tasa cero.
La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) expresó su preocupación por la medida, señalando que se tomó sin consensuar con las municipalidades y que pone en riesgo sus finanzas. Solicitaron abrir una mesa de discusión para evaluar un modelo que asegure el financiamiento para los gobiernos locales.
En entrevista con A Primera Hora de Emisoras Unidas, Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de ANAM, explicó el impacto económico de la reforma. Detalló que, de las 277 municipalidades que recaudan IUSI, al menos 50 dependen significativamente de estos ingresos. En el caso de Santa Catarina Pinula, el IUSI representa una tercera parte del presupuesto municipal. "Con esta reforma, nos dejaron en una situación compleja financiera, pero está en nosotros buscar soluciones para seguir atendiendo a la población", expresó.
Siero señaló que intentaron negociar una reducción técnica, proponiendo una tasa de 3 por millar para la vivienda principal, opción que consideran justa para municipios y vecinos. Sin embargo, lamentó que lo aprobado no tuvo fundamentos técnicos y responde a intereses electorales y políticos. "El Congreso tomó una decisión irresponsable, solo para afectar alcaldes con buena aceptación y beneficiar a ciertos grupos", indicó.
El alcalde explicó que la medida, si bien resulta popular entre la población al eliminar impuestos, afectará la oferta de servicios municipales y la ejecución de obras públicas. "Al quitar estos fondos, disminuiremos proyectos clave como seguridad; retirar cámaras y policías beneficiará a grupos criminales", advirtió.
Siero también criticó que la reforma permite que propietarios con múltiples viviendas queden exonerados, favoreciendo intereses individuales y no solo la vivienda habitual. Asimismo, mencionó que personas que tienen terrenos productivos o pequeños comercios ahora deberán pagar tasas notablemente superiores, lo que antes no ocurría. "La reforma no fue responsable ni equitativa, subieron impuestos a quienes menos tenían que ver con el problema original", recalcó.
Sobre posibles acciones, el jefe edil informó que aún analizan opciones legales, pero insisten en la necesidad de una discusión técnica. Detalló que el recorte presupuestario obligará a reducir servicios municipales, principalmente aquellos que actualmente apoyan funciones del gobierno central, como la educación y la salud. A pesar de esto, destacó su compromiso en mantener los servicios municipales esenciales y buscar nuevas alternativas de financiamiento para la población.