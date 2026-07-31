 Impulsan ley para castigar ciberdelitos en Guatemala
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Impulsan ley para castigar delitos cometidos en internet y redes sociales

Ciberdelincuentes en la mira: Congreso discute nueva ley para sancionarlos.

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Imagen con fines ilustrativos. , Pixabay
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Pixabay
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El Congreso de la República inició el análisis de la iniciativa de ley 6771, que busca crear el Sistema Nacional de Ciberseguridad y establecer un marco legal para prevenir, atender y sancionar los ciberdelitos en Guatemala, en respuesta al aumento de las amenazas digitales que afectan tanto a instituciones públicas como a ciudadanos.

De acuerdo con el Organismo Legislativo, la propuesta pretende fortalecer la protección de la información, la privacidad y la infraestructura tecnológica del país, en un contexto donde los ataques informáticos, el robo de identidad, los fraudes financieros y la vulneración de datos representan riesgos cada vez mayores.

La iniciativa fue presentada por el diputado Edin de Jesús Mejía y plantea la creación del Sistema Nacional de Ciberseguridad, integrado por diversas instituciones del Estado relacionadas con la seguridad, defensa, telecomunicaciones, transformación digital y protección de datos. Su función será coordinar acciones para prevenir amenazas, intercambiar información y fortalecer la capacidad de respuesta ante incidentes cibernéticos.

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Congreso de la República discute la iniciativa 6771 que crea la ley del sistema nacional de ciberseguridad y sanción de los ciberdelitos. - Pixabay

La función del Ministerio de Gobernación 

El proyecto también propone que el Ministerio de Gobernación asuma la rectoría de la política nacional de ciberseguridad y crea el Órgano Nacional de Ciberseguridad, encargado de coordinar la implementación de estrategias, supervisar el cumplimiento de la ley y promover medidas para proteger los sistemas digitales del Estado.

Otro de los ejes de la propuesta es la creación del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de Guatemala (CSIRT-GT), que recibiría reportes de ataques informáticos, emitiría alertas tempranas, coordinaría respuestas técnicas y brindaría apoyo a las instituciones afectadas.

Asimismo, la iniciativa obliga a las entidades públicas, operadores de servicios esenciales y administradores de infraestructuras críticas a implementar sistemas de gestión de riesgos cibernéticos, realizar auditorías periódicas y fortalecer la seguridad de sus plataformas digitales.

El proyecto, que recibió aportes del Foro Presidencial de Transformación Digital, presidido por el diputado Jorge Villagrán, fue presentado durante una sesión extraordinaria del Congreso y remitido a la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, que deberá analizarlo y emitir el dictamen correspondiente antes de que continúe su trámite legislativo.

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