 Piloto de bus arriesgó a pasajera en ruta a El Salvador
Nacionales

Video capta el momento en que piloto de bus pone en peligro a pasajera en carretera a El Salvador

La peligrosa maniobra del piloto de bus tuvo inesperado desenlace.

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Imprudente maniobra de piloto de bus que pone en riesgo a una pasajera., Captura de pantalla video de Facebook.
Imprudente maniobra de piloto de bus que pone en riesgo a una pasajera. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Un video que circula en redes sociales generó indignación al mostrar el momento en que el piloto y el ayudante de un autobús del transporte colectivo pusieron en riesgo la vida de una pasajera al obligarla a descender en plena carretera, sin acercarse a la orilla para permitir un descenso seguro.

El incidente ocurrió en el kilómetro 15.5 de carretera a El Salvador y quedó registrado por otro automovilista que transitaba detrás de la unidad de Transportes Veloz Santa Cruceña.

En las imágenes se observa que el autobús circula por el carril central cuando, de manera repentina, se detiene. Segundos después, el ayudante desciende de la unidad y hace señales con la mano a un vehículo para que reduzca la velocidad, mientras la pasajera baja del autobús y cruza un carril completo de la carretera para llegar a la banqueta..

El video evidencia que el piloto nunca se orilló para realizar el descenso de forma adecuada, obligando a la mujer a exponerse al tránsito vehicular.

PMT localiza e inmoviliza la unidad

Tras conocer la denuncia, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catarina Pinula informó que utilizó el sistema de cámaras de videovigilancia para dar seguimiento al recorrido del autobús.

Metros más adelante, agentes de tránsito lograron interceptar la unidad y procedieron a retirarle la licencia al piloto. Además, el autobús fue consignado y trasladado a un predio municipal como parte del procedimiento correspondiente.

La PMT también indicó que al conductor se le notificó el historial de multas que registra esa unidad de transporte.

Autoridades condenan la acción

La entidad señaló que continuará reforzando los operativos para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y evitar conductas que pongan en peligro la seguridad de los usuarios y demás personas que circulan por la ruta.

Seguiremos actuando para que las normas de tránsito se respeten y evitar este tipo de acciones que ponen en riesgo la seguridad de los vecinos", indicó la PMT de Santa Catarina Pinula.

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