fortalecen la protección y reintegración de la niñez migrante retornada

El Gobierno de Japón y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) realizaron este miércoles 7 de octubre, una visita a Quetzaltenango para conocer las acciones que se impulsan para proteger a niñas, niños y adolescentes migrantes y retornados, así como fortalecer su reintegración familiar y comunitaria.
La misión encabezada por el Embajador de Japón en Guatemala, Kuwana Ryosuke, junto a la representante de UNICEF en Guatemala, Alejandra Trossero y Marvin Rabanales, Secretario de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), quienes visitaron espacios de atención y protección para la niñez retornada, además de iniciativas comunitarias orientadas a la prevención de la violencia y la migración irregular.
La visita se realizó en el marco del proyecto "Protección y asistencia humanitaria para la niñez y juventud migrante en tránsito y retornada", financiado por el Gobierno de Japón con una contribución de más de US$3.2 millones para el período 2025-2027.
Durante la jornada, la delegación participó en una actividad de acompañamiento psicosocial con familias con niñez retornada en Salcajá, Quetzaltenango, donde conocieron de cerca el trabajo que realizan equipos especializados para apoyar el bienestar emocional, la recuperación y la reintegración de niñas, niños y adolescentes después de experiencias migratorias complejas.
También visitaron una feria comunitaria de derechos organizada junto a redes locales de protección de la niñez, orientada a promover entornos seguros, prevenir la violencia y sensibilizar sobre los riesgos de la migración irregular.
La misión también conoció el funcionamiento de unidades móviles de atención psicosocial que acercan servicios especializados a comunidades de difícil acceso.
Como parte de la visita, las autoridades recorrieron la Casa Nuestras Raíces Quetzaltenango de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, donde UNICEF y sus socios apoyan la adecuación y mejora de espacios seguros y amigables para niñas, niños y adolescentes retornados no acompañados.
En este espacio se realizó un recorrido donde se presentaron las áreas que fueron readecuadas y se presentó el trabajo con las sedes departamentales de la Secretaría de Bienestar Social en el seguimiento a la reintegración familiar y educativa en comunidades de origen.
A través de esta alianza, más de 1000 niñas, niños y adolescentes no acompañados han recibido atención en centros de recepción y albergues; más de 1,300 han sido acompañados en sus procesos de reintegración familiar y comunitaria.
"Esta cooperación refleja el firme compromiso del Gobierno de Japón con Guatemala y con los esfuerzos para garantizar que cada niña y niño pueda crecer protegido, acompañado y con oportunidades para reconstruir su futuro", afirmó Kuwana Ryosuke, Embajador de Japón en Guatemala.
Por su parte, Alejandra Trossero, Representante de UNICEF en Guatemala, destacó que "la colaboración entre el Gobierno de Japón, las instituciones nacionales, las comunidades y UNICEF está contribuyendo a que más niñas, niños y adolescentes retornados accedan a entornos seguros, reciban apoyo psicosocial y puedan reintegrarse a sus familias y comunidades con dignidad y esperanza".
El proyecto también fortalece sistemas locales de protección en municipios priorizados de Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Quetzaltenango, mediante acciones de prevención de violencia, fortalecimiento institucional y acompañamiento comunitario con enfoque de derechos y pertinencia cultural.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*