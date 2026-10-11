Caminata enfatiza importancia de la salud mental en el país

Cientos de jóvenes y adultos participaron de una caminata para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental durante este domingo, 11 de octubre de 2026, en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Marco Antonio Garavito, director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental y profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), resaltó la importancia de la prevención en este tema.
La higiene mental es armonía con uno mismo, con los demás y con la naturaleza".
Marco Antonio Garabito, de la Liga de Higiene Mental.
El experto subrayó que es importante prevenir y por eso la agrupación que él representa es de "higiene mental", porque hay mucho que trabajar en la línea preventiva de la salud. Garavito indicó que la higiene significa prevención.
El experto añadió que, aunque el Día Mundial de la Salud Mental, se celebró el pasado sábado ellos hicieron la actividad para mantener la tradición de conmemorar la fecha, tomando en cuenta que muchas organizaciones de psicología, incluyendo universidades, pasan desapercibida la conmemoración.
Recordó que fue en 1948 cuando nació de la Federación Mundial de la Salud Mundial, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Señaló que en ese momento de la historia hubo necesidad de que se diera prioridad a la salud mental, por todo lo que sucedió en el conflicto.
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Organizaciones que nacieron en el marco de la salud mental
El experto añadió que en esa época también nacieron la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Federación Mundial de la Salud.
"Para 1992, en la Federación Mundial Para La Salud Mental se instaura una fecha para la conmemoración de la salud mental", recordó.
Asimismo, relató que la Liga Guatemalteca de Higiene Mental se fundó en la época del expresidente Jacobo Árbenz, en el año de 1952.
La salud mental como una prioridad en el país
Garavito consideró que la salud mental es fundamental para la población y se debe entender que la salud mental es ciencia, porque muchas veces la gente cree que es magia u otra situación que no entiende.
El experto lamentó que en muchas universidades el esfuerzo por formar científicos sea muy pobre y muy limitado.
En ese contexto, citó el caso de las actuales autoridades de la USAC, quienes impusieron autoridades en la Escuela de Psicología que no son psicólogos.
Lanza advertencia contra los charlatanes de la psicología
Garabito abordó la importancia de dar un sentido científico a la psicología, porque en Guatemala y otros países "hay charlatanes de la psicología, como esos llamados influencers, que tiran cualquier idea y empiezan con llamados a hacer coaching, porque recibe cursos de tres meses y ya creen que pueden atender gente... Es absurdo y hacen mucho daño".
El experto enfatizó que se debe rescatar la idea de que la psicología es ciencia, otras ramas que tiene relación con la medicina.
Estamos luchando para que la gente entienda que resolver una situación de salud mental no es que el médico le dé una pastilla para la depresión o una pastilla para la ansiedad, porque entonces se vuelve una adicción y es muy caro, se gasta mucho", reflexionó Garavito.
En ese contexto, Garabito indicó que la salud mental es un fenómeno de vida cotidiana con alteraciones que se dan en el marco de las relaciones interpersonales.
En la liga tenemos una consigna desde los años 60, en la que decimos que la higiene mental es armonía con uno mismo, con los demás y con la naturaleza", compartió el experto.
"Sin salud mental no hay salud", declaraba una pancarta de los participantes.
Con información e imágenes del fotoperiodista Álex Meoño.