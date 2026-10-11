Pronostican lluvias y actividad eléctrica en el país

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó que para este domingo, 11 de octubre de 2026, prevalecerá el ambiente húmedo e inestable, con nublados, lluvias y actividad eléctrica en gran parte del país.
Durante el amanecer y la mañana, la entidad reportó nubosidad dispersa, alternando con nublados parciales. Asimismo, pronosticó temperaturas elevadas hacia la zona norte, sur y oriente del territorio nacional, con viento predominando del noreste ligero, cambiando temporalmente del sur.
Para la tarde y la noche, el Insivumeh indicó que el paso de la onda del este número 44, la inestabilidad atmosférica y la entrada de humedad continuarán promoviendo los nublados con lluvias acompañadas de actividad eléctrica en gran parte del país.
"Los mayores acumulados pueden presentarse en las regiones Bocacosta, Altiplano Central, Franja Transversal del Norte, Caribe y Valles de Oriente, sin descartar lluvias copiosas en el resto del territorio nacional", subrayaron en el pronóstico de lluvias.
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Recomendaciones ante las lluvias esperadas
Según el Insivumeh, las condiciones atmosféricas continuarán promoviendo las tormentas locales severas en sectores montañosos o volcánicos.
Asimismo, recomendó tomar las precauciones necesarias ante las lluvias previstas, ya que pueden seguir provocando lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos e inundaciones.
El recuento más reciente, en las últimas 24 horas se reportaron más emergencias por las lluvias en Izabal, Quetzaltenango y Zacapa. Conred reportó que durante la actual época se han registrado más de 2 mil 130 emergencias atendidas a nivel nacional, causando que 212 mil 467 personas resulten afectadas.
Asimismo, las autoridades pidieron mantenerse atentos a los avisos oficiales, evitar cruzar ríos o calles inundadas, y no resguardarse de la lluvia bajo árboles ni postes. Ante cualquier emergencia, Conred puso a disposición el número de teléfono 119.
El reporte para el fin de semana atribuyó las actuales condiciones climáticas al acercamiento de una onda del este y la vaguada monzónica.