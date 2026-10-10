Vigilan cultivos en 141 municipios ante posibles lluvias

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación informó que mantiene proceso de vigilancia en cultivos de 141 municipios a causa de las posibles lluvias que se dejarán sentir durante este fin de semana y el inicio de la próxima.
La entidad precisó que "las lluvias previstas podrían poner en riesgo cultivos de maíz, frijol, café, hortalizas, piña y pastos en 141 municipios del país". Ante estas condiciones, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) mantendrá el monitoreo para identificar posibles daños en las áreas agrícolas y pecuarias, recalcaron.
De acuerdo con un informe agrometeorológico del MAGA, basado en el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica, principalmente por las tardes y noches, así como posibles tormentas fuertes por el paso de una onda del este, lo que podría afectar los cultivos.
"Además, la humedad del suelo supera el 75% en departamentos como San Marcos, Escuintla, Santa Rosa, Guatemala, Quetzaltenango y Alta Verapaz", destacaron, Según el MAGA, esta combinación de humedad y nuevas lluvias podría causar inundaciones en terrenos, erosión y deslizamientos en áreas de producción de distintos cultivos.
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Recomendaciones para prevenir pérdidas de cultivos
El MAGA también dio una serie de consejos para que los agricultores eviten las pérdidas en sus cultivos y plantaciones. Entre ellas está el limpiar cunetas, canales y drenajes para facilitar la salida del agua.
Asimismo, solicitaron revisar las raíces y el estado de las plantas, y aplicar los controles necesarios para prevenir enfermedades.
"En el sector pecuario, se aconseja vigilar la aparición de hongos e infecciones en los animales y evitar trasladarlos por corrientes de agua", destacaron.
Insivumeh prevé clima inestable para el fin de semana
En tanto, una previsión del Insivumeh indicó que por efecto de dos fenómenos atmosféricos en el país prevalecerá el ambiente cálido, húmedo e inestable para este sábado y domingo.
La entidad agregó que los dos fenómenos mencionados son el acercamiento de una onda del este y de una vaguada monzónica.