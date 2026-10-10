 Fenómenos que causan cálidez, húmedad e inestabilidad HOY
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Fenómenos meteorológicos causan ambiente cálido, húmedo e inestable

En su pronóstico para el fin de semana, el Insivumeh prevé ambiente cálido, húmedo e inestable en el país.

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El cielo presentará nubosidad dispersa en varios sectores del país, anunció el Insivumeh (Imagen con fines ilustrativos), Pixabay
El cielo presentará nubosidad dispersa en varios sectores del país, anunció el Insivumeh (Imagen con fines ilustrativos) / FOTO: Pixabay
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Cleofas Culajay, experto del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informó que el acercamiento de dos fenómenos meteorológicos al territorio nacional continuará generando un ambiente cálido, húmedo e inestable en el país.

Desde el centro de monitoreo, Culajay presentó las condiciones atmosféricas que afectarán el país el sábado 10, y el domingo 11 de octubre de 2026. En ese sentido, el pronosticador señaló que ambos fenómenos meteorológicos contribuirán para el clima actual y del domingo.

El experto señaló que los fenómenos meteorológicos a los que se refiere son el acercamiento de una onda del este y de la vaguada monzónica.

Para este sábado se espera que continúen las lluvias acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en horas de tarde y noche sobre las regiones del sur al centro del país. Además, indicó que se esperan algunas lluvias locales en Franja Transversal del Norte, Caribe y Petén.

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Fenómenos podrían causar un domingo lluvioso

"Para el domingo se espera que se presenten lluvias acompañadas de actividad eléctrica, con mayores acumulados en el Caribe, Franja Transversal del Norte y Petén, así como en la Bocacosta, sin descartar algunas lluvias o lloviznas locales en las demás regiones", informó Culajay.

Declaró que se espera que se presenten temperaturas entre los 32 a 34 grados Celsius sobre las regiones del Norte, Caribe, Valles de Oriente, así como en la Bocacosta y Pacífico.

Para la región central, el experto indicó que se esperan temperaturas que podrían alcanzar los 27 o 28 grados; en Occidente las temperaturas oscilarán entre los 21 a 23 grados Celsius, indicó.

"Para el día domingo las temperaturas estarían similares al día sábado, con variación entre uno o dos grados Celsius", añadió el experto del centro de monitorieo del Insivumeh.

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El Insivumeh no descartó lluvias aisladas con actividad eléctrica. 

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