Fenómenos que causan cálidez, húmedad e inestabilidad HOY

Cleofas Culajay, experto del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informó que el acercamiento de dos fenómenos meteorológicos al territorio nacional continuará generando un ambiente cálido, húmedo e inestable en el país.
Desde el centro de monitoreo, Culajay presentó las condiciones atmosféricas que afectarán el país el sábado 10, y el domingo 11 de octubre de 2026. En ese sentido, el pronosticador señaló que ambos fenómenos meteorológicos contribuirán para el clima actual y del domingo.
El experto señaló que los fenómenos meteorológicos a los que se refiere son el acercamiento de una onda del este y de la vaguada monzónica.
Para este sábado se espera que continúen las lluvias acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en horas de tarde y noche sobre las regiones del sur al centro del país. Además, indicó que se esperan algunas lluvias locales en Franja Transversal del Norte, Caribe y Petén.
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Fenómenos podrían causar un domingo lluvioso
"Para el domingo se espera que se presenten lluvias acompañadas de actividad eléctrica, con mayores acumulados en el Caribe, Franja Transversal del Norte y Petén, así como en la Bocacosta, sin descartar algunas lluvias o lloviznas locales en las demás regiones", informó Culajay.
Declaró que se espera que se presenten temperaturas entre los 32 a 34 grados Celsius sobre las regiones del Norte, Caribe, Valles de Oriente, así como en la Bocacosta y Pacífico.
Para la región central, el experto indicó que se esperan temperaturas que podrían alcanzar los 27 o 28 grados; en Occidente las temperaturas oscilarán entre los 21 a 23 grados Celsius, indicó.
"Para el día domingo las temperaturas estarían similares al día sábado, con variación entre uno o dos grados Celsius", añadió el experto del centro de monitorieo del Insivumeh.
El Insivumeh no descartó lluvias aisladas con actividad eléctrica.