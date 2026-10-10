 Piloto de autobús extraurbano herido en ataque armado
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Ataque armado deja piloto de autobús extraurbano herido

El hecho armado tuvo lugar en la calzada San Juan y 10ª. avenida de la zona 7 capitalina, dentro de un autobús extraurbano.

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El ataque armado y posterior accidente ocurrieron en la calzada San Juan., Bomberos Municipales.
El ataque armado y posterior accidente ocurrieron en la calzada San Juan. / FOTO: Bomberos Municipales.
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Bomberos Municipales reportaron un ataque armado con arma blanca dentro de un autobús extraurbano en la calzada San Juan y 10ª. avenida de la zona 7 capitalina, con saldo del piloto herido. Los rescatistas llegaron hasta el lugar a bordo de varias ambulancias y dieron los primeros auxilios a la víctima del hecho violento.

Los rescatistas reportaron que el herido fue identificado como Marvin Valencia Martínez, de 32 años, quien pese a las heridas no quiso ser trasladado a un centro asistencial.

Tras el ataque armado, el conductor intentó defenderse, por lo que el autobús de transporte extraurbano chocó en contra de un poste del alumbrado público, generando daños en el mismo.

Fueron testigos quienes hicieron varios llamados solicitando auxilio al teléfono 123 del cuerpo de Bomberos Municipales. Pese al choque del autobús, los paramédicos no reportaron más personas con lesiones por el accidente vial, generado por el ataque armado preliminar.

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Ataque armado dentro de autobús deja heridas en el cuello

Los paramédicos reportaron que el conductor del autobús presentaba una herida provocada por arma blanca en el lado izquierdo del cuello. Según la información recabada, la misma ocurrió cuando quiso defenderse de su agresor.

Posteriormente, el conductor colisionó contra un poste de alumbrado público. "El piloto afectado recibió atención prehospitalaria, pero manifestó que no deseaba ser trasladado", reportaron los rescatistas.

Las imágenes compartidas por los cuerpos de rescate muestran que la unidad de transporte se empotró sobre un arriate central.

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