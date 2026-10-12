Encuentran a dos mujeres sin vida en El Progreso

Dos mujeres fallecidas fueron encontradas en horas de la mañana de este lunes, 12 de octubre, en un sector del municipio de San Antonio La Paz, en el departamento de El Progreso. Ambas presentaban señales de violencia.
Los socorristas hicieron una verificación en el sector luego de recibir reportes sobre la presencia de estas personas en el camino al río Los Plátanos. Ambas estaban heridas y permanecían en estado inconsciente.
"Los técnicos en urgencias médicas encontraron en un camino de terracería los cuerpos de dos personas de género femenino, quienes presentan heridas por proyectil de arma de fuego", explicó un portavoz de los Bomberos Municipales Departamentales.
Elementos de la institución notificaron a las autoridades correspondientes y el área fue cerrada para el resguardo de posibles evidencias que permitan esclarecer el doble crimen.