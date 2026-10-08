 Capturan a tres mujeres señaladas de robar Q70 mil en Huehuetenango
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Capturan a tres mujeres señaladas de robar Q70 mil en Huehuetenango

La víctima acababa de retirar el dinero de una agencia bancaria.

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Las tres sospechosas fueron detenidas en Huehuetenango., PNC
Las tres sospechosas fueron detenidas en Huehuetenango. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad capturaron este jueves, 8 de octubre, a tres mujeres señaladas de robar una fuerte suma de dinero a una persona. El operativo se llevó a cabo en la aldea La Mesilla, La Democracia, departamento de Huehuetenango.

La Policía Nacional Civil (PNC) explicó que los agentes de la comisaría de esa localidad atendieron una denuncia relacionada con el despojo de Q70 mil a una mujer que momentos antes había retirado el efectivo de una agencia bancaria.

El reporte policial detalla que las sospechosas, de 28, 32 y 40 años de edad, utilizaron engaños y amenazas para apropiarse del dinero de la víctima.

Los vecinos se percataron de la situación que se estaba dando y auxiliaron a la persona afectada. Además, lograron darles alcance a las sindicadas y notificaron a la PNC que envió agentes a quienes les fueron entregadas las presuntas delincuentes.

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