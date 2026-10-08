 Helicóptero cae al Lago de Atitlán
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Helicóptero cae al lago de Atitlán; sigue búsqueda de tripulantes

Los cuerpos de socorro realizan las labores de rescate en el lugar. Dos personas continúan desaparecidas.

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Lago de Atitlán, Panajachel, Sololá., archivo: EU
Lago de Atitlán, Panajachel, Sololá. / FOTO: archivo: EU
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Un accidente aéreo se registró en horas de la tarde de este jueves, 8 de octubre, en el municipio de Panajachel, Sololá, donde un helicóptero cayó al lago de Atitlán. Los cuerpos de socorro llevan a cabo las labores de búsqueda y rescate de los tripulantes.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió un comunicado para brindar detalles con respecto al incidente, en el que confirmó que la aeronave despegó a las 12:11 horas del Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

El vuelo se dirigía hacia un hotel ubicado en la parte norte del lago y el trayecto estaba previsto que durara unos 30 minutos. Sin embargo, entre las 12:35 y 12:48 horas ocurrió el percance.

El vehículo aéreo accidentado es de la marca Airbus Helicopters EC 30, con matrícula TG-GUH, y al momento de los hechos transportaba a siete personas.

"Su estado de salud se encuentra pendiente de establecer. Las instituciones de socorro y equipos de búsqueda y rescate ya se encuentran en el área", 

indicó la DGAC en su reporte inicial sobre la emergencia.

Sigue búsqueda de tripulantes

Los Bomberos Voluntarios informaron que el personal operativo y elementos especializados en el salvamento y rescate acuático de la unidad de "Hombres Rana" realizan inmersiones en el lago de Atitlán.

Leandro Amado, vocero de la institución, explicó que ya se ha logrado realizar la evacuación de cinco de los tripulantes de la aeronave accidentada. Además, confirmó que se encuentran "sanos y salvos".

Sin embargo, dos personas continúan desaparecidas, por lo que los buceadores certificados mantienen las labores de búsqueda en la zona.

Avión agrícola sufre accidente en una finca en Escuintla

La DGAC  informó que ayer ocurrió un accidente aéreo en el que estuvo involucrado un avión agrícola. El hecho se registró en el departamento de Escuintla.

La entidad detalló en un comunicado que el percance ocurrió aproximadamente a las 07:30 horas en la finca Ixtepeque, ubicada en el municipio de Tiquisate.

Además, confirmó que, el piloto de la aeronave resultó ileso, aunque fue trasladado a un centro asistencial para una revisión médica.

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