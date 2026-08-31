 Lago de Amatitlán pierde casi un tercio de su caudal y enfrenta mayor deterioro
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Lago de Amatitlán pierde casi un tercio de su caudal y enfrenta mayor deterioro

La directora de la Cuenca del Lago de Amatitlán calificó de “preocupante” la reducción de casi un 31% del caudal y el incremento de sedimentos, pues esto significa que se está “empantanando”.

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La directora de Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), Enma Díaz, calificó de preocupante la reducción de casi un 31% del caudal del lago, una problemática que se ha dado debido a la falta de lluvias. Según explico, esta situación está provocando el incremento de sedimentos, es decir, hay lugares que se está "empantanando".

La doctora dijo la disminución de la columna de agua dentro de los ecosistemas provoca el cambio de temperatura en el lago y, a su vez, se incrementan las condiciones para que la cianobacteria florezca, lo cual impacta a las especies que habitan los mismos.

De igual forma, la doctora señaló que, si bien se han tenido épocas con poca lluvia, el problema es que ahora también se le suma la urbanización alrededor del afluente, la cual se ha incrementado y provoca directamente que se aumenten los desechos y la llegada de las aguas residuales al lago.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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