 Piloto de bus muerto y dos heridas en ataque armado en zona 7
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Ataque armado deja muerto a piloto de bus y dos mujeres heridas en la zona 7

Calzada San Juan escenario de ataque armado contra piloto de bus.

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Ataque armado en la calzada San Juan deja un piloto muerto y dos mujeres heridas., Captura de pantalla video de X.
Ataque armado en la calzada San Juan deja un piloto muerto y dos mujeres heridas. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un piloto de autobús extraurbano, de aproximadamente 30 años, murió tras ser víctima de un ataque armado registrado en la calzada San Juan y 31 avenida, zona 7.

Según informaron los Bomberos Municipales, el hombre sufrió varias heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Técnicos en Urgencias Médicas llegaron al lugar para brindarle asistencia, pero tras evaluarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

En el mismo ataque, dos mujeres resultaron heridas. Ambas sufrieron lesiones por el roce de proyectiles de arma de fuego y fragmentos de vidrio. Los socorristas les brindaron atención prehospitalaria y posteriormente las trasladaron a la emergencia del IGSS de Accidentes.

El ataque provocó la movilización de los cuerpos de socorro en este sector de la capital, mientras las autoridades deberán investigar las circunstancias en las que ocurrió el hecho e identificar a los responsables.

Ataque armado en zona 6

En otro hecho de violencia registrado en la capital, un adolescente de 17 años murió tras ser atacado a balazos en la 15 avenida y 15 calle, zona 6. Los Bomberos Municipales localizaron al joven con múltiples heridas de arma de fuego, principalmente en el cráneo y tórax, y confirmaron su fallecimiento en el lugar.

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