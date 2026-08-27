PNC destapa vulnerabilidades de cárceles tras hallazgo de túnel en Pavón

Durante una entrevista en el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas, el director general de la Policía Nacional Civil, comisario general David Custodio Boteo, detalló la situación actual tras el hallazgo de un túnel en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes, Guatemala.
El funcionario subrayó la importancia de este descubrimiento, pues una fuga masiva habría representado un grave riesgo para la seguridad nacional. Destacó que el área de Pavón es muy amplia y difícil de controlar, por lo que se están tomando medidas para reforzar la seguridad en los perímetros.
Custodio Boteo explicó que las cárceles en Guatemala, incluida Pavón, están completamente saturadas. Cuando los reclusos salen al patio resulta muy difícil que los guardias mantengan un control efectivo. El comisario mencionó que en el Preventivo de la zona 18 ya se había encontrado otro túnel, junto a múltiples armas y drogas, evidenciando la urgente necesidad de mejorar los recursos de seguridad en los centros penitenciarios.