 PNC destapa vulnerabilidades de cárceles tras hallazgo de túnel en Pavón
Nacionales

PNC destapa vulnerabilidades de cárceles tras hallazgo de túnel en Pavón

El descubrimiento de un túnel en la prisión de Pavón revela serias fallas en la seguridad penitenciaria de Guatemala, donde la corrupción y la falta de recursos empeoran la situación.

Compartir:
Labores de los cuerpos de socorro tras reportarse olor a químico en Mixco., Bomberos Voluntarios
Labores de los cuerpos de socorro tras reportarse olor a químico en Mixco. / FOTO: Bomberos Voluntarios
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Durante una entrevista en el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas, el director general de la Policía Nacional Civil, comisario general David Custodio Boteo, detalló la situación actual tras el hallazgo de un túnel en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes, Guatemala.

El funcionario subrayó la importancia de este descubrimiento, pues una fuga masiva habría representado un grave riesgo para la seguridad nacional. Destacó que el área de Pavón es muy amplia y difícil de controlar, por lo que se están tomando medidas para reforzar la seguridad en los perímetros.

Custodio Boteo explicó que las cárceles en Guatemala, incluida Pavón, están completamente saturadas. Cuando los reclusos salen al patio resulta muy difícil que los guardias mantengan un control efectivo. El comisario mencionó que en el Preventivo de la zona 18 ya se había encontrado otro túnel, junto a múltiples armas y drogas, evidenciando la urgente necesidad de mejorar los recursos de seguridad en los centros penitenciarios.

En Portada

¡Tránsito afectado! Manifestantes bloquean carreteras en distintos puntost
Nacionales

¡Tránsito afectado! Manifestantes bloquean carreteras en distintos puntos

11:14 AM, Ago 27
Elección de Contralor: Postuladora determina que 19 aspirantes incumplieron requisitost
Nacionales

Elección de Contralor: Postuladora determina que 19 aspirantes incumplieron requisitos

08:08 AM, Ago 27
Tráiler con carga queda varado y afecta el tránsito hacia Bárcenas, Villa Nuevat
Nacionales

Tráiler con carga queda varado y afecta el tránsito hacia Bárcenas, Villa Nueva

11:28 AM, Ago 27
Así queda conformada la Champions League 2026-2027t
Deportes

Así queda conformada la Champions League 2026-2027

11:18 AM, Ago 27
Muere Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en Transformerst
Farándula

Muere Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en "Transformers"

11:02 AM, Ago 27

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosCopa CentroamericanaPNCredes socialesNoticias de GuatemalaViolenciaSeguridadEE.UU.FIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar