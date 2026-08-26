 Descubren un túnel durante requisa en cárcel Pavón
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Descubren un túnel durante requisa en cárcel Pavón

En el centro de detención está en desarrollo un operativo de inspección.

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El posible túnel fue localizado durante una requisa en la cárcel Pavón el miércoles, 26 de agosto de 2026., Sistema Penitenciario
El posible túnel fue localizado durante una requisa en la cárcel Pavón el miércoles, 26 de agosto de 2026. / FOTO: Sistema Penitenciario
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Las autoridades dieron a conocer que durante la requisa que se encuentra en desarrollo este miércoles, 26 de agosto, en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, ubicada en el municipio de Fraijanes, Guatemala, fue localizado un túnel posiblemente destinado a un intento de escape.

La información fue confirmada por fuentes del Ministerio de la Defensa Nacional, que destinaron equipos desde horas de la madrugada hacia el referido centro de detención para sumarse al proceso de inspección que se realiza en conjunto con personal del Ministerio de Gobernación.

La entidad castrense señaló que la diligencia se implementó en continuidad con las acciones de orden y control en la red de centros carcelarios del país.

Hasta después del mediodía continuaban las operaciones de verificación al interior de la prisión, en el marco de las cuales, además del hallazgo del túnel, se ha localizado presunta marihuana y otras sustancias ilícitas, así como teléfonos celulares.

"Las operaciones continúan con el propósito de mantener el orden y la seguridad, prevenir actividades ilícitas y contribuir al control dentro del centro penitenciario", aseguró el Ejército de Guatemala.

dsa

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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