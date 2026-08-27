 Emotivo homenaje de Gaby Moreno a Dolly Parton: reacciones
Farándula

“Hasta el cielo”: fans reaccionan al emotivo homenaje de Gaby Moreno a Dolly Parton

Gaby Moreno quiso despedir a Dolly Parton de la mejor manera que sabe hacerlo: con música. Su interpretación emocionó a cientos de seguidores, pero hubo un detalle en su voz que muchos no pudieron pasar por alto.

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Gaby Moreno, Redes sociales
Gaby Moreno / FOTO: Redes sociales
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La muerte de Dolly Parton dejó numerosas muestras de cariño por parte de artistas y seguidores alrededor del mundo. Entre ellas destacó la de la cantautora guatemalteca Gaby Moreno, quien decidió recordar a la leyenda del country a través de la música.

Moreno compartió en sus redes sociales una interpretación acústica de "Blue Smoke", tema de Parton que grabó en vivo en 2020 junto al músico Christone "Kingfish" Ingram. En el video se observa a la guatemalteca interpretando la canción con guitarra y acompañada por el reconocido guitarrista estadounidense.

"Te amaré por siempre, reina Dolly. Gracias por tu increíble música. Realmente eras única", escribió Moreno al acompañar la publicación, antes de explicar que decidió rescatar aquella versión acústica grabada seis años atrás.

La elección de "Blue Smoke" tiene un significado especial dentro de la trayectoria de Dolly Parton. La canción dio nombre a su álbum número 42 como solista, lanzado en 2014, un trabajo inspirado en las Great Smoky Mountains, región de Tennessee estrechamente vinculada con la infancia y la identidad musical de la artista.

Sin embargo, además del homenaje, algo llamó particularmente la atención de quienes vieron el video: el parecido que algunos seguidores encontraron entre las características vocales de Gaby Moreno y Dolly Parton.

Fans encuentran una similitud entre sus voces

La publicación rápidamente comenzó a recibir mensajes de admiración y nostalgia. Algunos usuarios destacaron la sensibilidad con la que Moreno interpretó la canción, mientras otros aseguraron que nunca antes habían reparado en ciertas similitudes entre su voz y la de la estrella estadounidense.

Una seguidora escribió que nunca había notado las similitudes en el tono de ambas voces hasta escuchar esta versión y destacó la capacidad de Moreno para capturar parte de la esencia de Parton.

Otro usuario coincidió con esa percepción y señaló que la voz de la guatemalteca posee características similares a las de Dolly. Entre los comentarios también aparecieron mensajes como "hermoso" y "me encanta muchísimo", además de corazones y otros símbolos con los que los seguidores reaccionaron al tributo.

Las palabras reflejaron que la publicación terminó convirtiéndose no solo en una despedida de Moreno hacia una de sus referentes musicales, sino también en un espacio en el que los seguidores recordaron el legado de la intérprete de "Jolene".

Una canción estrechamente ligada a Dolly Parton

"Blue Smoke" forma parte de una etapa importante de la discografía de Parton. El álbum del mismo nombre fue publicado el 13 de mayo de 2014 y combinó influencias de country, bluegrass, gospel y música de montaña. El proyecto alcanzó el número 2 de la lista de álbumes country de Billboard y el número 6 de la clasificación general, convirtiéndose entonces en el debut más alto de un álbum solista de la cantante.

Incluso el título estaba relacionado directamente con sus raíces. Las montañas Great Smoky Mountains y la característica neblina de la región inspiraron buena parte del concepto del disco. Parton mantuvo durante décadas una fuerte conexión con esa zona de Tennessee, donde creció y que también inspiró numerosas composiciones a lo largo de su carrera.

Por ello, que Gaby Moreno escogiera precisamente esta interpretación para despedirla adquirió un significado especial entre sus seguidores.

Gaby Moreno y su vínculo con los sonidos estadounidenses

El homenaje también encaja con las influencias que han acompañado la carrera de Gaby Moreno. La artista guatemalteca ha construido una propuesta en la que conviven blues, folk, soul, jazz y sonidos latinoamericanos.

La propia Moreno ha explicado anteriormente que siente fascinación por la música de las primeras décadas del siglo XX y que suele encontrar inspiración escuchando antiguos discos de blues y jazz.

Su trayectoria internacional ha recibido importantes reconocimientos. En 2013 obtuvo el Latin Grammy como Mejor Artista Nuevo, mientras que en 2024 ganó el Grammy a Mejor Álbum Pop Latino por "X Mí (Vol. 1)".

Esta vez, sin embargo, no fue un premio ni un nuevo lanzamiento lo que llamó la atención sobre su voz. Fue una grabación realizada años atrás y recuperada para decir adiós a Dolly Parton la que provocó que sus seguidores encontraran una conexión que para muchos había pasado inadvertida: la particular similitud entre ambas voces.

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