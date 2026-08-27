Resultado Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga

El Barcelona y el Athletic Club se enfrentaron este jueves 27 de agosto para cumplir con el duelo reprogramado de la primera fecha de La Liga, la cual no se disputó dado el beneficio que tenía el cuadro culé por la aportación de ocho jugadores en el seleccionado de España que llegó a disputar la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual le ganó a Argentina.
De aquella primera fecha, que se disputó entre sábado 15 y domingo 16 de agosto, faltaron cuatro duelos, los cuales se desarrollaron entre martes 26 y jueves 27: Valencia 0-1 Betis, Real Madrid 4-1 Real Sociedad, Celta de Vigo 1-2 Osasuna y Barcelona 2-0 Athletic Club.
En el duelo de este jueves en el Spotify Camp Nou, Lamine Yamal y Unai Simón, ambos campeones del mundo con su selección, fueron los dos protagonistas de la primera gran emoción al 19. Remate de larga distancia de Yamal, y en un vuelo espectacular y a una mano, el portero visitante le quitó el grito de gol a los barcelonistas.
En el 23, Raphinha, con doblete en el primer juego, logró cabecear un esférico dentro del área grande, pero el balón caprichosamente se estrelló en el paral izquierdo de Simón, y ahí otra vez se perdía el gol el Barcelona.
Llegando a la media hora de juego anotó Pedri en una jugada de asociación producida por el Barcelona, pero una posición ilícita de Lamine Yamal en el arranque del contragolpe terminó por anularse la acción y el marcador seguía 0-0.
Era el 37, y un habilidoso Pedri filtró el balón a un muy bien posicionado Raphinha, quien encaró a Unai Simón, lo dejó en el camino y logró definir para el meritorio 1-0. El jugador brasileño sumaba con ese tanto el tercero en la competición e igualaba a Kyluan Mbappé.
Al 41, Yamal intentó nuevamente, pero Simón con el hombre decía no. Bernal segundos después intentó, pero sin suerte para los locales. El Athletic Club solo tuvo un remate a puerta.
Triunfo y liderato para el Barcelona
Lamine Yamal lo intentó en el segundo tiempo, pero al 53 estrelló el balón en el travesaño, y seguía sin marcar su primer gol de temporada con el Barcelona.
Unai Simón atajó a Fermín López al 54 y evitaba que su rival asegurara desde temprano el triunfo.
En el 62 se vivió un momento especial: Entró al juego Rodrigo Hernández, Rodri, quien fue el mejor jugador del Mundial 2026, y que hacía su debut con el Barcelona luego de su paso por el Manchester City. Rodri fue ovacionado de pie por la hinchada blaugrana concentrada en el Camp Nou.
Cuando se jugaba el 74, Athletic Club tuvo una pelota en el paral tras el remate violento de Oihan Sancet. Se perdía el empate la visita en la recta final del partido.
Barcelona respondió, y aprovechado de un error de su rival, Fermín López encontró el 2-0, marcador más justo en el duelo y que asegura el triunfo.
Pese a la derrota, Unai Simón tuvo al 88 otra gran atajada en el duelo, evitando así la goleada en el compromiso. Sin duda, fue una de las figuras más destacadas del conjunto visitante.
Ganó el Barcelona y acumula su segundo triunfo, y por diferencia de gol, toma el liderato de la competición por encima del Real Madrid, Sevilla y Betis, quienes también tienen enteros.
El Athletic jugará la tercera jornada el domingo 30 de agosto en condición de visitante ante Celta de Vigo, y el Barcelona lo hará el lunes 31 de agosto cuando reciba a Rayo Vallecano.