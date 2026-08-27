Conoce 11 grandes duelos de la fase liga de Champions League

Cuarenta y una Copas de Europa, cinco finales perdidas entre dos gigantes que todavía persiguen su primera corona y una colección de heridas que atraviesa más de medio siglo de fútbol. La fase liga de la 'Champions' recuperará viejas rivalidades y reunirá a antiguos compañeros, entrenadores frente a su pasado y clubes que todavía no han saldado cuentas abiertas en noches históricas.
Lista de los grandes duelos de la fase de grupos:
- Real Madrid vs. Inter
- Arsenal vs. Real Madrid
- Barcelona vs. Manchester City
- PSG vs. Barcelona
- Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich
- Liverpool vs. Atlético de Madrid
- Atlético de Madrid vs. Manchester United
- Manchester City vs. PSG
- Inter vs. Liverpool
- Bayern Múnich vs. Arsenal
- Manchester United vs. Bayern Múnich
Mourinho, entre su pasado y una deuda con el Real Madrid
El Real Madrid recibirá al Inter y visitará al Arsenal en dos partidos cargados de memoria. José Mourinho se reencontrará con el club al que condujo al triplete de Liga, Copa y Liga de Campeones en 2010. Enfrente tendrá a Cristian Chivu, actual técnico interista y uno de los defensas de aquel equipo que conquistó Europa bajo sus órdenes.
Rodri, Luis Enrique y Ferran miran al Barcelona
El Barcelona se cruzará con el Manchester City y el París Saint-Germain, campeón de las dos últimas ediciones. Dos partidos que también supondrán una sucesión de reencuentros.
Rodri se medirá al City después de siete temporadas, casi 300 encuentros y catorce títulos con el conjunto inglés. El centrocampista, autor del gol que dio al club su única Liga de Campeones en 2023, cambió Manchester por Barcelona y se convirtió en uno de los grandes fichajes del nuevo proyecto azulgrana.
El Atlético regresa a 1974
Ningún partido removerá una herida tan antigua como el Atlético de Madrid-Bayern Múnich. El conjunto rojiblanco estuvo a segundos de ganar su primera Copa de Europa en 1974. Luis Aragonés adelantó al Atlético en el minuto 114 de la final de Bruselas, pero Georg Schwarzenbeck empató en el último suspiro de la prórroga con un disparo lejano.
No existían entonces las tandas de penaltis para decidir la final y dos días después se disputó un encuentro de desempate. El Bayern venció 4-0 y levantó la primera de sus seis Copas de Europa. El Atlético perdió después las finales de 2014 y 2016 ante el Real Madrid y continúa sin conquistar el único gran título que falta en la era de Diego Simeone.
De 1965 al milagro de 1999
La fase liga también reunirá al City y al PSG. El conjunto inglés eliminó al francés en las semifinales de 2021 antes de perder la final frente al Chelsea. Ahora el equilibrio de poder ha cambiado: el PSG llega con dos títulos consecutivos y el City afronta su primera campaña posterior a Guardiola. Ferran Torres, antiguo jugador del cuadro británico, añadirá otro vínculo personal al enfrentamiento.
Inter y Liverpool recuperarán una rivalidad que nació en las semifinales de 1965. El equipo inglés ganó 3-1 en Anfield, pero el Inter remontó con un 3-0 en San Siro y después conquistó su segunda Copa de Europa consecutiva. Seis décadas más tarde, Cristian Chivu y Andoni Iraola dirigirán un duelo entre dos clubes que suman nueve títulos.
*Información EFE.