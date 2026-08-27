 Marquinhos y Thierry Henry reciben premios por parte de UEFA
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Marquinhos y Thierry Henry reciben premios por parte de UEFA

Uno de los momentos homenajeados fue el abrazo de Marquinhos a Gabriel Magalhães en la final de Champions League de este año.

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Marquinhos y Thierry Henry reciben premios por parte de UEFA
Marquinhos y Thierry Henry reciben premios por parte de UEFA / FOTO: EFE
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El brasileño Marquinhos, capitán del París Saint-Germain, fue distinguido este jueves como el primer ganador del Premio al Respeto de la UEFA por consolar a su compatriota Gabriel Magalhães después de que el defensa del Arsenal fallara el penalti decisivo en la última final de la Liga de Campeones.

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, recogió el galardón en nombre de Marquinhos durante la ceremonia del sorteo de la fase liga de la Liga de Campeones 2026/27, celebrada en el Foro Grimaldi de Mónaco.

El reconocimiento premió el gesto del central brasileño tras la final que el conjunto francés ganó al Arsenal en Budapest. El encuentro acabó 1-1 después de la prórroga y el PSG se impuso por 4-3 en la tanda de penaltis. Gabriel lanzó por encima del larguero el último intento del equipo inglés y Marquinhos, antes de sumarse a la celebración de sus compañeros, se acercó a abrazarlo y consolarlo.

"Es un líder fantástico y una persona espectacular. El fútbol no consiste solo en ganar. También es dedicación, disciplina y, sobre todo, respeto. Eso es lo que intentamos construir en nuestro club", afirmó Al-Khelaïfi.

Thierry Henry recibe el Premio Presidente de la UEFA

El exfutbolista francés Thierry Henry recibió este jueves el Premio Presidente de la UEFA 2026 durante la ceremonia del sorteo de la fase liga de la Liga de Campeones, celebrada en Mónaco, el lugar donde comenzó su carrera profesional.

"Quiero agradecer al presidente este trofeo y que haya pensado en mí. Recibo este reconocimiento justo donde empecé, aquí en Mónaco. Es una forma de cerrar el círculo. Muchas gracias", declaró Henry después de recibir el galardón de manos del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

El máximo dirigente del organismo europeo destacó tanto la carrera deportiva del exdelantero del Mónaco, Arsenal y Barcelona como su compromiso contra la discriminación y su colaboración con diferentes causas sociales y benéficas.

"No le conocía personalmente. Le veía como un delantero de sangre fría sobre el terreno de juego, pero después comprobé que nunca dudó en alzar la voz contra la discriminación y que hizo muchas cosas por causas sociales y benéficas", afirmó Ceferin.

El Premio Presidente de la UEFA, concedido anualmente desde 1998, reconoce los logros excepcionales, la excelencia profesional y las cualidades personales de figuras cuyo impacto trascendió el terreno de juego.

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Thierry Henry recibió el Premio Presidente de la UEFA - EFE

*Información EFE.

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