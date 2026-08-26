 Sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2027
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UEFA Champions League confirma los bombos para sorteo de fase liga

La Liga de España y la Premier League inglesa repiten con la mayor representación, cinco clubes cada una.

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Este jueves se sorteará la fase liga de la UEFA Champions League
Este jueves se sorteará la fase liga de la UEFA Champions League / FOTO: UEFA
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La Liga de Campeones 2026-2027 tomará forma este jueves, con 36 clubes en el sorteo de la fase liga en Mónaco (10:00 horas de Guatemala) rumbo a la final del 5 de junio en el Metropolitano de Madrid y el PSG en busca de su tercer título consecutivo.

El Foro Grimaldi de Mónaco será de nuevo el escenario de la gala de apertura de la temporada de la UEFA, con la 'Champions' en el centro y los sorteos el viernes de la Liga Europa y la Liga Conferencia. La primera coronará a su campeón el 26 de mayo en Fráncfort (Alemania) y la segunda el 2 de junio en Estambul.

Fecha, hora y dónde ver el sorteo de la Champions League

La nueva edición del máximo torneo europeo comienza a definir su camino, con los grandes clubes a la espera de conocer a sus próximos rivales en la fase liga.

Cabezas de serie

La UEFA confirmó los cabezas de serie: Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético están en el bombo principal, número 1. La Liga española y la Premier inglesa repiten con la mayor representación, cinco clubes cada una, en la tercera campaña de la Liga de Campeones con formato ampliado.

Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid -semifinalista en la última-, Villarreal, Betis, Arsenal -subcampeón-, Aston Villa, Liverpool, Manchester City y Manchester United dan brillo al cartel de la 72.ª edición.

Alemania volverá a tener cuatro equipos, Dortmund, Bayern Múnich, Leipzig y Stuttgart, igual que Italia, con el Inter, el Como de Cesc Fábregas que se estrena en Europa tras un año deslumbrante, el Nápoles y el Roma, que vuelve después de siete años.

Con tres clubes estará Francia, liderada por el PSG de Luis Enrique Martínez, que hace dos semanas ganó la Supercopa europea ante el Aston Villa, junto a Lens y Lille, y con dos Portugal y Países Bajos - Oporto, Sporting, Feyenoord y PSV-.

Brujas (BEL), Galatasaray (TUR), Shaktar Donetsk (UKR) y Slavia Praga (CZE) completan la alineación de un sorteo, mezcla manual e informático, junto a siete clubes procedentes de los play-offs: el Bodo Glimt, que el pasado curso llegó hasta los octavos de final, y el Viking noruegos; el Sabah de Azerbaiyán; el LASK austríaco; el AEK Atenas griego; y el Slovan Bratislava eslovaco.

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Bombos para el sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-2027 - UEFA

Séptima final en Madrid; segunda en el Metropolitano

El sorteo evitará duelos entre clubes de la misma nacionalidad y que un equipo tenga más de dos rivales de otro país.

Los ocho primeros de la clasificación pasarán a octavos y del nueve al veinticuatro jugarán una eliminatoria en febrero. Los eliminados pasarán a Liga Europa y los que caigan en el play-off de esta a la Liga Conferencia.

La final se jugará por séptima vez en Madrid y el Metropolitano será la sede por segunda vez, después de albergar la de 2019, en la que el Liverpool derrotó al Tottenham (2-0).

El viernes se sortearán la Liga Europa y la Liga Conferencia, ambas también con 36 clubes, para relevar en el palmarés al Aston Villa de Unai Emery en la primera y al Crystal Palace en la segunda.

El LASK austríaco logra una épica remontada para clasificar a Champions League

El equipo austriaco estuvo 0-4 abajo en el global y, contra todo pronóstico, protagonizó una remontada épica para eliminar al Celtic y clasificar a la Champions League 2026/27.

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