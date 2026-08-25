LASK logra una épica remontada para clasificar a Champions

El LASK de Austria protagonizó una de las remontadas más memorables de la reciente historia del fútbol europeo al eliminar al Celtic de Escocia y asegurar su clasificación a la UEFA Champions League 2026/27. El conjunto austriaco parecía tener la eliminatoria prácticamente sentenciada después de caer 3-0 en el encuentro de ida, pero consiguió darle la vuelta a una serie que terminó resolviéndose en la prórroga.
El Celtic llegó al compromiso de vuelta con una ventaja que parecía suficiente para sellar su boleto a la máxima competición europea. Sin embargo, el LASK salió decidido a cambiar la historia y logró igualar el marcador de la eliminatoria durante el tiempo reglamentario. Florian Flecker se convirtió en el héroe de la noche al marcar al minuto 90, estableciendo el 3-0 en el partido y el 4-4 en el global, resultado que obligó a disputar treinta minutos adicionales.
LASK clasificó con un gol en la prórroga
La remontada austriaca encontró su capítulo definitivo en la prórroga. Cuando el cansancio comenzaba a hacerse evidente en ambos equipos, Samuel Adeniran apareció al minuto 109 para marcar el tanto que completó la hazaña del LASK. Con el 5-4 global, el conjunto de Austria consumó una remontada espectacular y dejó al Celtic sin la posibilidad de disputar una nueva edición de la Champions League.
La definición de los últimos boletos para la fase de liga continuará este miércoles con cuatro eliminatorias: AEK Atenas ante Levski Sofía, Viking de Noruega frente a Dinamo Zagreb, Celje contra Slovan Bratislava y Olympique de Lyon ante Fenerbahçe. Los cuatro encuentros llegan con las series abiertas.
El sorteo de la Champions League 2026/27 se celebrará el jueves 27 de agosto a partir de las 10:00 horas de Guatemala, cuando los clubes clasificados conocerán su camino en la fase de liga.
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