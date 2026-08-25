 Sabah de Azerbaiyán clasifica por primera vez a la Champions
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¡Histórico! El Sabah de Azerbaiyán clasifica por primera vez a la Champions League

El Sabah, fundado en 2017, escribió una página histórica al convertirse en el club más joven en disputar la Champions League y apenas el segundo de Azerbaiyán.

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El Sabah de Azerbaiyán clasifica por primera vez a la UEFA Champions League - instagram @sabahfc
El Sabah de Azerbaiyán clasifica por primera vez a la UEFA Champions League / FOTO: instagram @sabahfc
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El Sabah de Azerbaiyán escribió una página inédita en su corta historia al conseguir, por primera vez, la clasificación a la UEFA Champions League 2026/27. Fundado en 2017, el conjunto azerbaiyano se convirtió en el club más joven en disputar la máxima competición europea, apenas nueve años después de su creación.

El camino hacia la fase de liga comenzó en julio y estuvo marcado por cuatro exigentes rondas preliminares. El Sabah dejó en el camino al TNS de Gales, al KuPS de Finlandia y al Aarhus de Dinamarca, antes de enfrentarse al Hapoel Beer Sheva de Israel en la última eliminatoria. La clasificación, sin embargo, estuvo lejos de ser sencilla y tuvo un desenlace cargado de dramatismo.

Histórica clasificación del Sabah

Cuando parecía que el conjunto azerbaiyano estaba prácticamente eliminado y el tiempo se agotaba, el Sabah encontró la reacción necesaria para llevar la serie a la prórroga. En el tiempo extra, el equipo terminó imponiéndose con autoridad por 5-2 al conjunto israelí y aseguró una clasificación histórica que desató la celebración de jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

Con este resultado, el Sabah se convirtió en el segundo club de Azerbaiyán en alcanzar la fase de liga de la Champions League, después del Qarabag. El logro representa un momento histórico para el fútbol del país y consolida al joven club como uno de sus nuevos referentes. Ahora, el Sabah conocerá a sus rivales en la competición el próximo 27 de agosto, cuando se realice el sorteo de la fase de liga.

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