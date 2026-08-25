 Fecha, hora y dónde ver el sorteo de la Champions League
Deportes

Fecha, hora y dónde ver el sorteo de la Champions League

La nueva edición del máximo torneo europeo comienza a definir su camino, con los grandes clubes a la espera de conocer a sus próximos rivales en la fase liga.

Compartir:
Sorteo de los play-offs de la UEFA Champions League
Sorteo de los play-offs de la UEFA Champions League / FOTO: UEFA
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Champions League 2026/27 comienza a tomar forma y uno de los momentos más esperados de la previa será el sorteo de la fase liga. La ceremonia se realizará este jueves 27 de agosto, cuando los equipos participantes conozcan a los ocho rivales que tendrán durante esta etapa del torneo. Aún quedan siete plazas por definir, que serán ocupadas por los clubes que superen los playoffs de clasificación.

El sorteo de la Champions League 2026/27 comenzará a las 10:00 de la mañana y podrá seguirse en diferentes plataformas. Los aficionados podrán disfrutar de la ceremonia a través de ESPN y Disney+, además de la transmisión disponible en la página oficial de la UEFA. De esta manera, los seguidores podrán conocer en directo los enfrentamientos que marcarán el camino de los principales clubes europeos en la nueva edición del torneo.

Detalles del sorteo de la Champions League

Los 36 equipos estarán distribuidos en cuatro bombos de acuerdo con su coeficiente de clubes de la UEFA. El sorteo comenzará con el Bombo 1, del que se extraerá manualmente una bola por cada club, mientras que un sistema automatizado determinará posteriormente sus ocho adversarios. Cada equipo tendrá dos rivales de cada bombo y disputará un partido como local y otro como visitante ante los clubes de cada grupo. Entre los conjuntos que ya aparecen en los bombos destacan Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Liverpool, Manchester City, PSG, Arsenal e Inter, además de otros históricos del fútbol europeo.

Aunque el sorteo permitirá conocer los rivales, todavía habrá que esperar para saber las fechas exactas de cada encuentro. La UEFA publicará el calendario completo de la fase liga dos días después del sorteo, con los días, horarios y estadios correspondientes a cada partido.

Así, el jueves 27 de agosto será una fecha clave para comenzar a conocer el panorama de una Champions League que volverá a reunir a los mejores clubes de Europa en busca del título continental.

Foto embed
Trofeo de la UEFA Champions League - Agencia EFE

En Portada

Allanan guarida de Mara Salvatrucha y descubren parqueo para ocultar vehículos robadost
Nacionales

Allanan guarida de Mara Salvatrucha y descubren parqueo para ocultar vehículos robados

06:59 AM, Ago 25
Escuintla: Dos hombres mueren tras incidente armadot
Nacionales

Escuintla: Dos hombres mueren tras incidente armado

06:22 AM, Ago 25
Investigan agresión contra menores en Quetzaltenango; hay un detenidot
Nacionales

Investigan agresión contra menores en Quetzaltenango; hay un detenido

07:42 AM, Ago 25
Arrestan al propietario de los San Francisco 49ers de la NFLt
Deportes

Arrestan al propietario de los San Francisco 49ers de la NFL

07:35 AM, Ago 25
Pablo Lyle está a pocos meses de salir de prisión: revelan fecha exactat
Farándula

Pablo Lyle está a pocos meses de salir de prisión: revelan fecha exacta

07:44 AM, Ago 25

Temas

GuatemalaFútbolSeguridadPNCViolenciaEstados Unidos#liganacionalFIFANoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar