Fecha, hora y dónde ver el sorteo de la Champions League

La Champions League 2026/27 comienza a tomar forma y uno de los momentos más esperados de la previa será el sorteo de la fase liga. La ceremonia se realizará este jueves 27 de agosto, cuando los equipos participantes conozcan a los ocho rivales que tendrán durante esta etapa del torneo. Aún quedan siete plazas por definir, que serán ocupadas por los clubes que superen los playoffs de clasificación.
El sorteo de la Champions League 2026/27 comenzará a las 10:00 de la mañana y podrá seguirse en diferentes plataformas. Los aficionados podrán disfrutar de la ceremonia a través de ESPN y Disney+, además de la transmisión disponible en la página oficial de la UEFA. De esta manera, los seguidores podrán conocer en directo los enfrentamientos que marcarán el camino de los principales clubes europeos en la nueva edición del torneo.
Detalles del sorteo de la Champions League
Los 36 equipos estarán distribuidos en cuatro bombos de acuerdo con su coeficiente de clubes de la UEFA. El sorteo comenzará con el Bombo 1, del que se extraerá manualmente una bola por cada club, mientras que un sistema automatizado determinará posteriormente sus ocho adversarios. Cada equipo tendrá dos rivales de cada bombo y disputará un partido como local y otro como visitante ante los clubes de cada grupo. Entre los conjuntos que ya aparecen en los bombos destacan Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Liverpool, Manchester City, PSG, Arsenal e Inter, además de otros históricos del fútbol europeo.
Aunque el sorteo permitirá conocer los rivales, todavía habrá que esperar para saber las fechas exactas de cada encuentro. La UEFA publicará el calendario completo de la fase liga dos días después del sorteo, con los días, horarios y estadios correspondientes a cada partido.
Así, el jueves 27 de agosto será una fecha clave para comenzar a conocer el panorama de una Champions League que volverá a reunir a los mejores clubes de Europa en busca del título continental.