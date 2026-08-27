 Así queda conformada la Champions League 2026-2027
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Así queda conformada la Champions League 2026-2027

Descubre todo lo ocurrido durante el sorteo de la fase liga de la Liga de Campeones de la UEFA celebrada este día en Mónaco.

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Hoy se realizó el sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League
Hoy se realizó el sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League / FOTO: EFE
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La visita del Manchester City, en el reencuentro de Rodrigo Hernández ‘Rodri’ con su exequipo, y el desplazamiento al campo del París Saint-Germain, campeón de las dos últimas ‘Champions’, serán los duelos más exigentes del Barcelona en la fase liga de la Liga de Campeones, que ha deparado un sorteo duro para los intereses del club catalán.

El equipo entrenado por Hansi Flick también se enfrentará al Aston Villa de Unai Emery, el Feyenoord y el Como de Cesc Fàbregas, en el Spotify Camp Nou, y visitará los estadios del Sporting de Portugal, el Galatasaray y el Sabah de Azerbaiyán.

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Uno de los momentos homenajeados fue el abrazo de Marquinhos a Gabriel Magalhães en la final de Champions League de este año.

El PSG de Luis Enrique y Ferran repite como rival

Luis Enrique Martínez, el último entrenador que comandó al Barcelona hasta la conquista de la 'Champions' en la temporada 2014-15, ha forjado al adversario más exigente del equipo catalán en este primer tramo de la Liga de Campeones, el PSG, que partirá como el rival a batir y un firme candidato a levantar por tercera temporada consecutiva el título continental.

Ambos clubes están unidos por una rivalidad deportiva creciente, en parte por el fichaje de Neymar en el verano de 2017 y la posterior salida de Leo Messi rumbo a París en 2022.

Este verano, el club parisino ha pagado cerca de 50 millones de euros al Barça para incorporar a Ferran Torres, un delantero incomprendido por parte de la afición azulgrana que fue el héroe de la selección española en la final contra Argentina del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Además del futbolistas valenciano, la nómina de estrellas del PSG es considerable con jugadores de nivel como el ecuatoriano William Pacho y Nuno Mendes en la zaga; Vitinha y Fabián Ruiz en la medular; y delanteros como Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, entre muchos otros.

Barcelona y PSG se han enfrentado quince veces en la Champions con un balance favorable a los franceses de seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas. El precedente más reciente fue el curso pasado, en el partido de la segunda jornada de la fase liga, que el conjunto francés ganó por 1-2 en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Así le fue a los equipos españoles 

El Real Madrid iniciará su camino hacia la 16ª Champions League enfrentándose al Inter de Milán, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Lask y AEK de Atenas durante la fase liga liga, Así quedó emparejado en el sorteo celebrado en el Foro Grimaldi de Mónaco.  

Por su parte, el Barcelona jugará la fase liga de la Liga de Campeones contra el Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyernoord, Galatasaray, Como y Sabah.

Otro de los equipos españoles sorteados fue el Atlético Madrid, que jugará en la fase liga de la Liga de Campeones contra Bayern Múnich, Liverpool, Manchester United, PSV Eindhoven, Fenerbahce, Bodo/Glimt, Viking y Stuttgart.

Final en Madrid 

El sorteo evitó duelos entre clubes de la misma nacionalidad y que un equipo tenga más de dos rivales de otro país.

Los ocho primeros de la clasificación pasarán a octavos y del nueve al veinticuatro jugarán una eliminatoria en febrero. Los eliminados pasarán a Liga Europa y los que caigan en el play-off de esta a la Liga Conferencia.

La final se jugará por séptima vez en Madrid y el Metropolitano será la sede por segunda vez, después de albergar la de 2019, en la que el Liverpool derrotó al Tottenham (2-0).

El viernes se sortearán la Liga Europa y la Liga Conferencia, ambas también con 36 clubes, para relevar en el palmarés al Aston Villa de Unai Emery en la primera y al Crystal Palace en la segunda.

UEFA Champions League confirma los bombos para sorteo de fase liga

La Liga de España y la Premier League inglesa repiten con la mayor representación, cinco clubes cada una.

*Información EFE.  

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