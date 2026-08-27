EN VIVO. Mira el eclipse lunar, 27 de agosto de 2026

Un eclipse lunar parcial será visible desde Guatemala este jueves 27 de agosto, con fase máxima a las 22:15 horas (locales), cuando la sombra terrestre oculte el 93 % de la superficie lunar, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh).
"El oscurecimiento de la Luna comenzará a eso de las 21:15 y terminará a las 11:15. Aunque el máximo, con un oscurecimiento del 93 %, sucederá a eso de las 22:15", puntualizó la institución.
Además de Guatemala, este eclipse lunar parcial se podrá ver en distintos puntos de América, Europa y África. La agencia estadounidense NASA estima que más de 3 mil 300 millones de personas en el mundo seguirán alguna de las fases.
El Insivumeh especifica que para observar este fenómeno se debe estar al tanto de los pronósticos meteorológicos, ya que las condiciones climáticas podrían influir en su visibilidad.
Por otro lado, para quienes deseen seguir el fenómeno por la vía virtual, diversos sitios y también canales en YouTube ofrecen un seguimiento minuto a minuto del eclipse.
Durante un eclipse lunar, el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y la sombra del planeta se proyecta sobre el disco lunar, que gradualmente se tiñe de color rojizo porque la atmósfera terrestre filtra la luz del sol y bloquea gran parte de los tonos azules dejando pasar sobre todo la luz roja. Por este motivo se conoce a este fenómeno como "Luna de sangre".
A diferencia de los eclipses solares, como el que tuvo lugar el pasado 12 de agosto, los eclipses lunares pueden ser observados sin necesidad de lentes o filtros especiales.
Este siglo habrá 230 eclipses lunares, sumando los penumbrales, parciales y totales y el próximo eclipse parcial de Luna será el 12 de enero de 2028.
*Con información de EFE