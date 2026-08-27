Protestas bloquean carreteras por aumento de combustibles

Una nueva jornada de protestas se presenta este jueves, 27 de agosto, en seguimiento de la situación generada por el alza en los precios de los combustibles y otros temas por los cuales los ciudadanos buscan expresar una serie de peticiones a las autoridades. Los grupos de manifestantes mantienen presencia en al menos tres puntos de diferentes carreteras.
De acuerdo con la información compartida, los ciudadanos se instalaron desde horas de la mañana en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz y Petén para buscar que sus planteamientos sean escuchados.
Uno de los motivos por los que los guatemaltecos salieron a las calles es el impacto que ha generado en la economía el incremento en los precios de los combustibles.
Los productos derivados del petróleo han registrado constantes variaciones en las últimas semanas, lo cual ha afectado seriamente el bolsillo de la población, tras quedar sin efecto el subsidio que estuvo vigente por tres meses.
El galón del diésel ha alcanzado precios históricos, superando los Q45 por galón, llevando al sector de transporte a reportar serias afectaciones en los gastos de operación. Mientras tanto, en el Congreso de la República no se han alcanzado consensos para aprobar el nuevo subsidio que planteó el Ejecutivo o implementar otras medidas para aliviar esta situación.
Otra causa detrás de las manifestaciones, específicamente de las desarrolladas en la Ciudad de Guatemala, es la inconformidad por la gestión del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
La Asociación Coordinadora Nacional de Pobladores de Áreas Marginadas de Guatemala bloqueó los alrededores del aeropuerto La Aurora, en la zona 13, para exigir la aprobación de viviendas a través de programas a cargo de Fopavi y la renuncia de autoridades de la referida cartera.
Puntos bloqueados
Las autoridades de tránsito confirmaron que los manifestantes mantienen presencia en los siguientes puntos:
- Zona 13 de la Ciudad de Guatemala, cerca del aeropuerto La Aurora (dos carriles).
- Franja Transversal del Norte, Raxruhá, Alta Verapaz (ambos sentidos de la vía).
- Kilómetro 475 de la ruta CA-13, en el perímetro del Aeropuerto Mundo Maya, Santa Elena, Petén (ambos sentidos de la vía).
Ante la situación que se observa en los alrededores del aeropuerto Mundo Maya, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) explicó que las operaciones aéreas se desarrollan con normalidad y los accesos a la terminal no han sido bloqueados; sin embargo, la circulación vial es lenta. Por ello, la entidad recomendó a las personas que tienen viajes programados para hoy que anticipen su llegada al aeropuerto más de lo recomendado por su línea aérea para evitar contratiempos.
* Con información de Juan Carlos Chanta y Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7