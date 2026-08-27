 WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos desde septiembre
Tecnología

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir del 8 de septiembre.

¿Tienes uno de estos celulares? WhatsApp dejará de ser compatible desde el 8 de septiembre.

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WhatsApp, Instagram
WhatsApp / FOTO: Instagram
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WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos de celulares antiguos a partir del 8 de septiembre de 2026, debido a los cambios en los requisitos mínimos de compatibilidad de la aplicación.

La medida afectará principalmente a dispositivos que ya no pueden actualizarse a versiones más recientes de sus sistemas operativos. En el caso de Android, WhatsApp establecerá como requisito mínimo Android 6.0, mientras que determinados iPhone que no puedan utilizar una versión compatible de iOS también quedarán fuera.

Entre los modelos señalados se encuentran algunos equipos que fueron populares hace varios años, como el Samsung Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Ace 4 y Galaxy Core II. También aparecen modelos de LG, entre ellos el Optimus G, Optimus L5 II, Optimus L7 II, L70 y L90.

La lista incluye además los iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6 y iPhone 6 Plus, equipos que ya tienen varios años en el mercado y que no pueden actualizarse hasta las versiones requeridas por la plataforma.

Sin acceso a WhatsApp

El cambio significa que los usuarios de estos dispositivos podrían quedarse sin acceso a WhatsApp, incluso si actualmente tienen la aplicación instalada. Esto también representa un riesgo para quienes conservan conversaciones, fotografías, videos y documentos importantes dentro de la aplicación.

WhatsApp suele informar directamente a los usuarios cuando sus dispositivos dejarán de ser compatibles, con el objetivo de que puedan tomar medidas antes de que se aplique el cambio.

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Celulares que dejarán de ser compatibles con WhatsApp en 2026. - Pixabay

La compañía justifica este tipo de actualizaciones por la necesidad de mantener funciones modernas y reforzar la seguridad y privacidad de los usuarios. Sin embargo, quienes tengan uno de los modelos afectados deberán considerar actualizar su teléfono si quieren continuar utilizando el servicio después del 8 de septiembre.

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