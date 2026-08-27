Cuidado con los eclipses: riesgos para tu vista y prevención

Los eclipses solares son uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes, pero observarlos directamente puede convertirse en un riesgo para la salud visual. Aunque la Luna cubra gran parte del Sol, la luz que permanece visible puede ser suficientemente intensa para provocar lesiones en la retina e incluso pérdida permanente de visión.
El principal peligro es la retinopatía solar, una lesión que ocurre cuando la radiación y la intensa luz del Sol dañan las células sensibles de la retina. El problema es que la retina no tiene receptores del dolor, por lo que una persona puede sufrir una lesión sin sentir dolor inmediatamente.
Uno de los errores más frecuentes es utilizar gafas de sol comunes. Aunque sean muy oscuras o tengan protección contra los rayos ultravioleta, no están diseñadas para mirar directamente al Sol y no ofrecen la protección necesaria. Otro peligro es utilizar gafas para eclipses de procedencia dudosa. Los filtros destinados a observar directamente el Sol deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2.
Además, deben revisarse antes de utilizarlos y desecharse si presentan rayones, perforaciones, roturas o algún otro daño. También es peligroso mirar el eclipse mediante binoculares, telescopios o cámaras sin filtros solares especiales.
Más de los daños que puede causarte un eclipse
Incluso utilizar gafas para eclipse mientras se observa a través de estos dispositivos puede ser riesgoso, porque las lentes concentran la luz solar y pueden provocar lesiones graves. La retinopatía solar puede manifestarse con visión borrosa, dificultad para distinguir colores, distorsión de las imágenes, sensibilidad a la luz o la aparición de manchas oscuras o puntos ciegos en el centro de la visión.
Los síntomas pueden aparecer horas después de la exposición e incluso hacerse evidentes uno o dos días más tarde.
En algunos casos la visión puede mejorar con el tiempo, pero el daño también puede ser permanente. Por eso, si después de observar un eclipse notas cambios en tu visión, es importante acudir lo antes posible con un profesional de la salud visual.
La forma más segura de disfrutar un eclipse solar es utilizar visores solares certificados bajo la norma ISO 12312-2 o recurrir a métodos de observación indirecta, como un proyector de agujero pequeño.