 UEFA prepara una denuncia penal contra Infantino
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Gianni Infantino en serios problemas tras decisión de UEFA

¿Gestión desleal? Conoce la causa que ha llevado a la UEFA a tomar una decisión histórica.

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Presidentes de la FIFA y UEFA
Presidentes de la FIFA y UEFA / FOTO: EFE
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La UEFA prepara una denuncia penal contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por presunta gestión desleal ante su proyecto de crear la filial FIFA FORWARD ENTERPRISE (FFE) para comercializar sus competiciones con la entrada de capital privado, y que luego paralizó ante las fuertes críticas.

Según un documento fechado este jueves al que tuvo acceso EFE, el organismo europeo contempla acciones penales en virtud del Artículo 158 del Código Penal suizo y ha pedido autorización a un tribunal de Estados Unidos en Florida para tener acceso a los documentos relacionados con el proyecto, para su traslado a la justicia suiza.

En el mismo solicita documentos y comunicaciones de FIFA America y del Mundial 2026 relativos al origen, desarrollo, discusión interna y anuncio público de la propuesta del FFE, incluyendo las comunicaciones y discusiones internas de la FIFA, así como las comunicaciones con las empresas inversoras -Thrive, BANN y otros inversores y asesores, desde la fecha más temprana en que se discutió la transacción hasta la fecha de presentación de la documentación.

Exfutbolistas apoyan la gestión de Gianni Infantino

A través de sus redes sociales, jugadores como Cafú, Roberto Carlos, Javier Zanetti, entre otros, respaldaron públicamente a Gianni Infantino y su gestión al frente de la FIFA.

También cualquier trabajo de valoración realizado en relación con la propuesta del FFE, incluidos los materiales compartidos con o recibidos de cualquier inversor o asesor; el proceso de gobernanza y aprobación interna para la propuesta del FFE y la documentación presentada al Consejo de la FIFA, su Congreso y su consejo de administración en una reunión celebrada el último 18 de julio.

Igualmente, que autorice a la UEFA a emitir citaciones adicionales a cualquier otra parte que resida o se encuentre dentro del Distrito Sur de Florida y que sea probable que posea pruebas relevantes para ser utilizadas en el procedimiento extranjero contemplado).

Aficionados de todo el mundo piden la dimisión de Gianni Infantino

En el comunicado que acompaña a la petición, los firmantes sostienen que “el futbol pertenece a las personas que llenan los estadios”.

Infantino busca beneficio propio

El documento de 60 páginas afirma que "los esfuerzos de Infantino por explotar las instituciones de la FIFA para su propio beneficio se han extendido más allá de la gobernanza y la economía, alcanzando el cultivo de relaciones con actores políticos poderosos —incluido el presidente de los Estados Unidos— para promover sus intereses personales e institucionales".

También indica que la FIFA no necesita capital externo, ya que "no es una empresa en dificultades financieras que busque un rescate" y que "los estados financieros auditados reportaban miles de millones de dólares en reservas y activos financieros líquidos, y ninguna deuda".

La UEFA repasa que Infantino no consensuó con las confederaciones su idea y que después de hacerse pública a través de la prensa este dio un plazo a las federaciones para que comunicaran su postura al respecto hasta el 19 de septiembre, alto que califica como "un ultimátum"

"No como una "decisión democrática", sino como una gobernanza mediante la intimidación: un acto de coerción indigno de una institución a la que se le ha encomendado la tutela del futbol mundial", asegura.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Agencia EFE

*Información EFE.  

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