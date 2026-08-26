Exfutbolistas apoyan la gestión de Gianni Infantino

Figuras históricas del fútbol sudamericano, entre ellas los brasileños Cafú y Roberto Carlos y el argentino Javier Zanetti, expresaron públicamente su respaldo a Gianni Infantino, presidente de la FIFA. El apoyo llega en medio de las críticas que ha recibido el dirigente por su controvertido proyecto de vender a inversores privados una participación de los derechos comerciales del Mundial, iniciativa que finalmente tuvo que retirar.
En un mensaje difundido en redes sociales, varios exjugadores destacaron los cambios que, a su juicio, se han producido en la FIFA durante la última década y resaltaron una mayor participación de los futbolistas en las decisiones del organismo. Cafú, campeón mundial con Brasil en 1994 y 2002, y Zanetti, actual vicepresidente del Inter de Milán, señalaron que los jugadores han conseguido espacios en comités, proyectos y grupos de trabajo, donde sus opiniones pueden contribuir a definir iniciativas relacionadas con el desarrollo del fútbol.
Polémica por el apoyo público a Gianni Infantino
El pronunciamiento también contó con el respaldo de reconocidos exinternacionales como Esteban Cambiasso, Javier Pastore, Pepe, Iván Córdoba y Jared Borgetti. A ellos se sumó el brasileño Felipe Melo, quien defendió que los futbolistas y exfutbolistas cuentan actualmente con mayor capacidad de participación. El exmediocampista aseguró que durante su etapa de vinculación con estos espacios pudo expresar sus opiniones, incluso cuando fueron críticas o estuvieron en desacuerdo con determinadas decisiones, y sostuvo que sus planteamientos fueron escuchados.
El respaldo a Infantino se produce mientras el presidente de la FIFA enfrenta cuestionamientos de distintas confederaciones, entre ellas la UEFA, la AFC y la Concacaf, debido al proyecto que contemplaba ceder a inversores privados una participación del 20 % de los derechos comerciales de la Copa del Mundo.
Pese a esta controversia, las leyendas que suscribieron el mensaje defendieron la evolución del fútbol durante los últimos años y manifestaron su disposición a continuar colaborando para que este deporte mantenga su alcance global y genere oportunidades en los países donde se practica. Infantino, por su parte, aspira a continuar al frente de la FIFA y buscará renovar su mandato en el Congreso previsto para marzo de 2027.