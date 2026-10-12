Congestionamiento en Villa Nueva por vehículos averiados

Distintos incidentes en las carreteras complican este lunes, 12 de octubre, el tránsito en el municipio de Villa Nueva, Guatemala. Las autoridades reportaron fuerte congestionamiento en algunos sectores y pidieron precaución a los usuarios.
Desde horas de la madrugada se informó que tres vehículos de transporte pesado y uno liviano permanecían obstaculizando el paso en la subida de Villa Lobos, específicamente sobre los carriles izquierdo y central.
Ante la referida situación, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad aplicó los procedimientos necesarios para gestionar el retiro de los obstáculos, pues se generó fuerte congestionamiento que llegaba hasta el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico (CA-9).
"El impacto es notorio, pues cuando algún vehículo bloquea uno de los carriles genera tránsito lento. Los agentes trabajaron de manera inmediata y quedó totalmente libre la vía pública", explicó Dalia Santos, vocera de la institución.
Agregó que también fue liberado el tramo de la 54 calle y calzada Aguilar Batres, donde un camión de volteo con fallas mecánicas obstaculizaba el paso.
Aunque ya fueron retirados los obstáculos, la carga vehicular que se generó y quedó acumulada todavía permanece sobre la ruta, así que se mantendrá temporalmente el congestionamiento.
Mientras tanto, se informó que hay complicaciones en la conexión del Búcaro hacia el Mezquital debido a la presencia de un bus con fallas. Se reporta congestionamiento en el sector.
"Si no se retira de manera inmediata, dependiendo el tiempo que tarde la grúa en llegar, se tendría que cambiar el horario de los reversibles", dijo la funcionaria.
Cierre total por trabajos
La PMT también informó sobre el cierre total de la vía en la ruta de Hacienda de las Flores hacia el Calvario, en Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, debido a que están en desarrollo trabajos municipales de aplicación de asfalto.
La institución indicó que el paso sé habilitará a las 16:00 horas. Mientras tanto, recomendó utilizar vías alternas.