 Exfiscal pide disculpas por estigmatizar a Raymundo Choc Toz
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Exfiscal ofrece disculpas por estigmatizar a Raymundo Choc Toz

El exjefe de la FECI decidió eliminar una publicación sobre el exsoldado Rigoberto Choc Toz, quien junto a su hermano recuperó su libertad.

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Rigoberto Choc Toz, Foto Alex Meoño
Rigoberto Choc Toz / FOTO: Foto Alex Meoño
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El exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, publicó un mensaje en sus redes sociales para disculparse por una publicación que realizó sobre  Rigoberto Choc Toz, de 30 años, quien fue capturado junto a su hermano Daniel Zaqueo Choc Toz, de 28, tras el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa

"Me equivoqué al publicar un mensaje sobre uno de los detenidos que contribuyó a su estigmatización, debí tener más cuidado y por eso lo borré y le pido disculpas a él y a quienes me leen. Seguiré pidiendo verdad y justicia por mi amigo, con el cuidado y la responsabilidad que eso exige.", manifestó Sandoval 

En la publicación eliminada, Sandoval compartió imágenes de Rigoberto Choc Toz, quien causó alta en el Ejército el 1 de febrero de 2017 en el Comando Regional Central y causo baja a su solicitud el 28 de febrero de 2019, por lo que pidió que se esclareciera dicho nexo; sin embargo un Jugado de Turno, decretó la falta de mérito a solicitud del Ministerio Público. 

Los hermanos recuperaron su libertad este domingo, y el Juzgado además ordenó devolverles la motocicleta en la que viajaban y sus pertenencias. 

Ambos alegaron dedicarse a laborar en una aplicación y aseguraron que se trasladaban de un restaurante a un inmueble para hacer la entrega de alimentos. 

Investigación

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura anunció este domingo 18 de octubre que  promoverá las acciones legales correspondientes para que se investigue la actuación de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que participaron en las detenciones y en los procedimientos respectivos de los hermanos, Choc Toz.

Dicha Oficina indica que las acciones buscan establecer si existieron arbitrariedades, abusos de autoridad, irregularidades en la obtención de pruebas u otras conductas constitutivas de responsabilidad penal o administrativa.

Juan Francisco Sandoval publica última foto con Foppa y su historia que inició hace 24 años

El exjefe de la FECI reaccionó por la muerte de Solórzano Foppa y se refirió a su paso juntos en el Ministerio Público.

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