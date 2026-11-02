Plan de seguridad por Día de los Santos: Casi 500 detenidos

La Policía Nacional Civil (PNC) reforzó la presencia a nivel nacional como parte del plan de seguridad por el Día de Todos los Santos, que se conmemora en Guatemala cada 1 de noviembre, y generalmente moviliza a alta cantidad de personas en las calles debido a las actividades que se llevan a cabo.
La institución dio a conocer que mantiene operativos de prevención y seguridad a nivel nacional, con registros e identificación de personas en buses extraurbanos, vehículos y motocicletas, así como consultas de solvencias para detectar que personas no tengan "cuentas pendientes" con la justicia y así prevenir hechos delictivos.
Como resultado de estas acciones se reportó la captura de 498 personas. De ese total, 124 personas detenciones se dieron por orden judicial, 75 por ebriedad y escándalo, 83 por responsabilidad de conductores, 24 por portación ilegal de arma de fuego, 27 por extorsión, 13 por tenencia y tráfico de drogas y 6 por homicidio, entre otros delitos e infracciones.
Además, se logró la incautación de 35 armas de fuego, mientras que 357 motocicletas y 99 vehículos fueron consignados.
Mantienen despliegue policial
La PNC informó que el director general de la institución, Erick Osoy, ha girado instrucciones para fortalecer la presencia policial, mantener la supervisión de los dispositivos de seguridad y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.
Se informó que se trabaja para priorizar la protección de la vida y la tranquilidad de la población durante esta conmemoración.
En ese sentido, continúan los recorridos y se mantienen puestos de vigilancia en los cementerios del país para resguardar a las familias que visitan a sus seres queridos, tomando en cuenta que este 2 de noviembre también hay movilidad en las calles como parte de las costumbres por el Día de los Santos.
Las mencionadas acciones se complementan con actividades recreativas para niños y recomendaciones de prevención a cargo de policías de Prevención del Delito.