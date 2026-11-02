 Plan de seguridad por Día de los Santos: Casi 500 detenidos
Nacionales

Plan de seguridad por Día de los Santos: Casi 500 detenidos

La PNC mantiene medidas a nivel nacional para resguardar a la población durante esta conmemoración.

Compartir:
Operativos de seguridad por el Día de los Santos., PNC
Operativos de seguridad por el Día de los Santos. / FOTO: PNC
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Policía Nacional Civil (PNC) reforzó la presencia a nivel nacional como parte del plan de seguridad por el Día de Todos los Santos, que se conmemora en Guatemala cada 1 de noviembre, y generalmente moviliza a alta cantidad de personas en las calles debido a las actividades que se llevan a cabo.

La institución dio a conocer que mantiene operativos de prevención y seguridad a nivel nacional, con registros e identificación de personas en buses extraurbanos, vehículos y motocicletas, así como consultas de solvencias para detectar que personas no tengan "cuentas pendientes" con la justicia y así prevenir hechos delictivos.

Como resultado de estas acciones se reportó la captura de 498 personas. De ese total, 124 personas detenciones se dieron por orden judicial, 75 por ebriedad y escándalo, 83 por responsabilidad de conductores, 24 por portación ilegal de arma de fuego, 27 por extorsión, 13 por tenencia y tráfico de drogas y 6 por homicidio, entre otros delitos e infracciones.

Además, se logró la incautación de 35 armas de fuego, mientras que 357 motocicletas y 99 vehículos fueron consignados.

Mantienen despliegue policial

La PNC informó que el director general de la institución, Erick Osoy, ha girado instrucciones para fortalecer la presencia policial, mantener la supervisión de los dispositivos de seguridad y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

Se informó que se trabaja para priorizar la protección de la vida y la tranquilidad de la población durante esta conmemoración.

En ese sentido, continúan los recorridos y se mantienen puestos de vigilancia en los cementerios del país para resguardar a las familias que visitan a sus seres queridos, tomando en cuenta que este 2 de noviembre también hay movilidad en las calles como parte de las costumbres por el Día de los Santos.

Las mencionadas acciones se complementan con actividades recreativas para niños y recomendaciones de prevención a cargo de policías de Prevención del Delito.

En Portada

Noviembre comienza con reducción en los precios de los combustiblest
Nacionales

Noviembre comienza con reducción en los precios de los combustibles

01:20 PM, Nov 02
Bajas temperaturas marcarán el inicio de noviembre en el occidente del paíst
Nacionales

Bajas temperaturas marcarán el inicio de noviembre en el occidente del país

12:21 PM, Nov 02
Fernando Banegas asume la dirección técnica de Marquenset
Deportes

Fernando Banegas asume la dirección técnica de Marquense

12:29 PM, Nov 02
Sindicato del magisterio anuncia concentración para el martes 3 de noviembret
Nacionales

Sindicato del magisterio anuncia concentración para el martes 3 de noviembre

08:26 AM, Nov 02
Gaby Moreno presume su fiambre guatemalteco, pero un detalle de la receta llama la atenciónt
Farándula

Gaby Moreno presume su fiambre guatemalteco, pero un detalle de la receta llama la atención

12:13 PM, Nov 02

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalPNCViolenciaReal MadridLiga Nacional65Vuelta#LaLigaVuelta a Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar