 Cementerios en el Día de Todos los Santos
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Cementerios reciben cientos de visitantes en el Día de Todos los Santos

Desde las primeras horas de este Día de Todos los Santos, cientos de guatemaltecos abarrotaron los cementerios del país.

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Cientos de vecinos abarrotaron el Cementerio Municipal de Suchitepéquez durante este Día de los Santos., PNC de Guatemala.
Cientos de vecinos abarrotaron el Cementerio Municipal de Suchitepéquez durante este Día de los Santos. / FOTO: PNC de Guatemala.
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Un reporte de seguridad preventiva de la Policía Nacional Civil (PNC) evidenció que cientos de guatemaltecos empezaron a visitar los cementerios desde muy temprano de este domingo, 1 de noviembre de 2026, fecha en la que se conmemora el Día de Todos los Santos en Guatemala.

La PNC compartió imágenes desde el Cementerio Municipal de Suchitepéquez, en donde implementaron un operativo para dar seguridad preventiva a los visitantes que llegan a los campos santos en esta fecha.

En un recorrido de la PNC, se pudo constatar que en este camposanto del departamento de Suchitepéquez, los guatemaltecos adornaron los nichos y pintaron las tumbas de sus seres queridos para conmemorar su memoria en el Día de Todos los Santos.

Los vecinos de Suchitepéquez llevaron arreglos florales a las tumbas, mientras los policías hacían rondas de vigilancia o hacían guardia frente a las tumbas adornadas por el Día de Todos los Santos.

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Los cuerpos de socorro tuvieron que usar equipo especial para sacar a tres personas que quedaron atrapadas entre hierros retorcidos.

Día de Todos los Santos en Santiago Sacatepéquez

Los agentes de la PNC también realizaron distintas actividades en el Cementerio de Santiago Sacatepéquez, en donde se espera la llegada de miles de turistas nacionales y extranjeros por el Festival de Barriletes Gigantes 2026.

La PNC desarrolló varias actividades con la población en este sector, incluyendo juegos como lotería y la exhibición del Chevrolet Corvette C7 Stingray que poseen las fuerzas de seguridad en su flotilla.

Asimismo, la PNC informó que, en el marco del Día de Todos los Santos, agentes de la Comisaría 52 mantienen presencia policial y vigilancia en los cementerios municipales de Rabinal y San Miguel Chicaj, Alta Verapaz.

También reportaron presencia preventiva en los camposantos de la aldea Santa Bárbara, San Jerónimo, Baja Verapaz. Los uniformados destacaron que las acciones tienen el objetivo de dar seguridad a las familias que acuden a honrar a sus seres queridos que ya fallecieron.

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Agentes de la PNC hacen guardia en el Cementerio Municipal de Suchitepéquez. - PNC de Guatemala.

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