 Choque de microbús y picop deja 16 heridos
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Choque de microbús y picop deja 16 heridos en ruta Interamericana

Los cuerpos de socorro tuvieron que usar equipo especial para sacar a tres personas que quedaron atrapadas entre hierros retorcidos.

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El accidente de tránsito ocurrió en el área de Patzicía., Bomberos Municipales Departamentales.
El accidente de tránsito ocurrió en el área de Patzicía. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.
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Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que el choque entre un microbús y un picop dejó al menos 16 personas heridas la noche de este sábado, 31 de octubre de 2026, en el kilómetro 73 de la ruta Interamericana, en el área de Patzicía, Chimaltenango.

Los rescatistas señalaron que los 16 lesionados fueron atendidos y trasladados hacia el Hospital Nacional de Tecpán por paramédicos, a bordo de varias ambulancias. En los trabajos de rescate también participaron Bomberos Voluntarios de la 99 compañía, de Chupol, Chichicastenango.

Paramédicos de Bomberos Municipales Departamentales trabajaron en el área por varios minutos para rescatar a tres personas que quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos de uno de los vehículos implicados en el choque.

Mientras tanto, Bomberos Voluntarios de la 99.ª compañía de Chupol, Chichicastenango, informaron que también auxiliaron al piloto y al ayudante de uno de los vehículos, quienes habían quedado atrapados y posteriormente fueron liberados mediante técnicas de rescate. Ambos resultaron ilesos.

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El Ejército de Guatemala precisó que los heridos son un oficial y un miembro de tropa en esta zona de alta conflictividad en San Marcos.

Vehículos con serios daños tras choque

Imágenes desde el lugar de los hechos mostraron que ambos automotores quedaron con serios daños después del choque, causado por razones que todavía se desconocen.

En el lugar del accidente quedaron los dos transportes; el microbús con el frente totalmente destruido y el picop con el cofre del motor totalmente partido.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quedaron a cargo del procedimiento correspondiente y de las diligencias para establecer las circunstancias del accidente, reportaron las autoridades.

Medios locales describieron que el accidente ocurrió en el sentido que conduce hacia Quetzaltenango. Además informaron que el tramo carretero tuvo que estar cerrado por varios minutos para las acciones de rescate de las personas heridas.

Se espera que en breve, las autoridades cumplan con los procedimientos que demanda la ley para resolver las responsabilidades del accidente de tránsito en este sector.

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El accidente de tránsito ocurrió en el área de Patzicía. - Bomberos Municipales Departamentales.

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