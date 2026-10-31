 Soldados resultan heridos entre Ixchiguán y Tajumulco
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Soldados resultan heridos entre Ixchiguán y Tajumulco

El Ejército de Guatemala precisó que los heridos son un oficial y un miembro de tropa en esta zona de alta conflictividad en San Marcos.

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Pese al incidente, la PNC realiza operativos en zonas fronterizas y en los cementerios del país., Ejército de Guatemala.
Pese al incidente, la PNC realiza operativos en zonas fronterizas y en los cementerios del país. / FOTO: Ejército de Guatemala.
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El Ejército de Guatemala reportó este sábado, 31 de octubre de 2026, que dos de sus soldados resultaron heridos ayer a eso de las 18:00 horas en un territorio ubicado entre los municipios de Ixchiguán y Tajumulco, departamento de San Marcos.

Las fuerzas armadas destacaron que resultaron heridos mientras cumplían con su deber en un puesto de observación ubicado en la elevación 3100, en el área limítrofe entre ambos lugares que mantienen un histórico conflicto territorial.

Según el Ejército el hecho contra los soldados se suscitó en el contexto de la conflictividad que mantienen grupos armados organizados ilegalmente por disputas territoriales en dicha región.

"Ambos elementos militares fueron evacuados de forma inmediata y oportuna, recibiendo atención médica especializada. Actualmente se encuentran estables y fuera de peligro", reportaron las fuerzas armadas al actualizar el estado de salud de sus soldados.

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Soldados continuarán dando seguridad en San Marcos

"El Ejército de Guatemala reafirma su compromiso de continuar velando por la seguridad, la paz y la estabilidad en el área, en apoyo a la población guatemalteca", notificaron las fuerzas armadas en un comunicado emitido por el hecho en el que los dos soldados resultaron heridos.

Cabe destacar que el Ejército de Guatemala confirmó que mantiene un apoyo permanente en tareas de seguridad preventiva, como rondas de vigilancia en cementerios del país por la conmemoración del Día de los Santos.

Asimismo, compartieron en sus redes sociales que varios soldados mantienen presencia en zonas fronterizas para garantizar la seguridad de los guatemaltecos. En una fotografía compartieron que mantienen acciones en la zona límite entre Guatemala y México.

"Reafirmamos nuestro compromiso con el resguardo de nuestras fronteras, la soberanía del país y la seguridad de la población guatemalteca", declaró el Ejército de Guatemala en sus canales oficiales durante la tarde de este sábado, 31 de octubre de 2026.

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El Ejército de Guatemala da seguridad en los cementerios del país por el Día de Todos los Santos. - Ejército de Guatemala.

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