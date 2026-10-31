 Video: Hombre con discapacidad es arrollado en San Marcos
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Fuertes imágenes: Hombre con discapacidad es arrollado en San Marcos

El conductor del autobús no se percató de la proximidad del hombre con discapacidad. El accidente ocurrió en San Marcos.

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La víctima sufrió todo el peso de una de las llantas delanteras, pero fue trasladado a un hospital con vida., Captura de pantalla.
La víctima sufrió todo el peso de una de las llantas delanteras, pero fue trasladado a un hospital con vida. / FOTO: Captura de pantalla.
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Fuertes imágenes circularon este sábado, 31 de octubre de 2026, evidenciando como ocurrió un accidente de tránsito cerca de la Plaza del Maíz, Cantón El Mosquito, de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos, donde un hombre con discapacidad fue atropellado por un autobús.

Una cámara captó que el hombre iba por la calle con su andador y mientras el tránsito estaba detenido, intentó cruzar la calle enfrente de un autobús amarillo que estaba detenido. Sin embargo, el conductor no se percató de la presencia del hombre y terminó arrollándolo.

En el momento en que el hombre con discapacidad estaba frente a la unidad de transporte de pasajeros, el chofer inició la marcha atropellando al afectado. Una de las llantas delanteras pasó por encima del hombre, causando angustia en las personas que observaban lo ocurrido.

Medios locales identificaron a la víctima como Misael Esteban Fuentes Ramírez y describieron que lo conocen en el sector con el sobrenombre de Jecama. Los medios locales añadieron que los cuerpos de socorro llegaron al lugar del accidente para asistir a la víctima, quien fue trasladada a la emergencia de un hospital tras lo sucedido.

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Piden precaución tras accidente de hombre con discapacidad

Medios locales consideraron que el accidente de tránsito generó indignación entre los vecinos de la localidad, porque el conductor avanzó sin ver la presencia del hombre con discapacidad.

En ese sentido, varias personas de la localidad hicieron un llamado a los pilotos para tener un mejor control y tener más precaución al momento de transitar por zonas pobladas.

Según los registros de la cámara que captó el accidente, todo ocurrió el pasado viernes 30 de octubre de 2026, a eso de las 10:12 horas, cuando la calle estaba bastante concurrida por vehículos y peatones. Por el momento se desconoce el estado de salud del hombre herido y si el conductor de la unidad de transporte fue detenido para ponerlo ante las autoridades competentes.

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La víctima sufrió todo el peso de una de las llantas delanteras, pero fue trasladado a un hospital con vida. - Captura de pantalla.

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