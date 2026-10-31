 Anuncian nuevos desvíos por construcción del AeroMetro
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Anuncian nuevos desvíos por la construcción del AeroMetro

Las autoridades informaron que, a partir del lunes, se trabajará en la instalación de una columna en la estación 2 del AeroMetro.

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Un área de construcción de estaciones del Aerometro en la Ciudad de Guatemala., Municipalidad de Guatemala
Un área de construcción de estaciones del Aerometro en la Ciudad de Guatemala. / FOTO: Municipalidad de Guatemala
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La Municipalidad de Guatemala anunció cambios en la circulación vial sobre el bulevar Liberación a partir del próximo lunes 2 de noviembre, por trabajos de construcción de una columna en lo que será la estación 2 del sistema de transporte AeroMetro.

La arquitecta Klemcy Salguero agregó que las acciones se iniciarán el lunes por la noche e incluirán una excavación para instalar un pilote que tendrá 14 metros de profundidad.

La experta señaló que los trabajos son parte de la cimentación que le dará estabilidad a la columna del AeroMetro y la misma contará con un dintel que será visible a unos dos metros del suelo, para anclar la columna.

Salguero agregó que la columna del AeroMetro que están construyendo tendrá una altura de 17.64 metros, desde el suelo, hasta la viga. Explicó que es una columna bastante alta, aunque no es parte del sistema electromecánico porque la misma le dará estabilidad al área del andén.

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Medidas en bulevar Liberación por construcción del AeroMetro

Héctor Flores, gerente de la Entidad Metropolitana Reguladora del Tránsito (EMETRA) anunció que implementarán medidas para el control del tránsito en el lugar, desde la citada fecha, en horarios de 11:00 a 20:00 horas. Explicó que "todos los que lleguen al semáforo de los museos tienen que doblar a la derecha, hasta llegar al redondel del aeropuerto".

Además, anunció un carril reversible en la 40 calle "C" de la zona 8, en el mismo horario, de las 11:00 a las 20:00 horas, con destino hacia el occidente.

Asimismo, destacó que el carril reversible del Zoológico La Aurora se va a mantener para que en las tardes el flujo vehicular circule de manera correcta.

"Cuando usted salga del bulevar del aeropuerto y quiera entrar al bulevar liberación encontrará un viraje continuo de cara a los trabajos que se vienen por AeroMetro", explicó Flores.

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Un área de construcción de estaciones del Aerometro en la Ciudad de Guatemala. - Municipalidad de Guatemala

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