UNODC y la Embajada de Canadá donan vehículos y equipo tecnológico

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Embajada de Canadá en Guatemala realizaron una donación de vehículos y dispositivos tecnológicos a la Policía Nacional Civil (PNC), como parte del apoyo para fortalecer las acciones de prevención, investigación y combate al narcotráfico en el país.
La donación consiste en 20 autopatrullas, 12 motocicletas y dos dispositivos TruDefender, equipos especializados que permiten identificar precursores químicos y sustancias ilícitas.
La donación de los recursos serán destinados a la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC, con el objetivo de fortalecer sus capacidades operativas y tecnológicas, así como mejorar las labores de detección, investigación y combate a las estructuras dedicadas al tráfico de drogas.
La actividad se desarrolló en las instalaciones de la SGAIA, ubicadas en la zona 6, con la participación del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda; David Seekings, Consejero Político y Económico embajada de Canadá en Guatemala y Juan Ricardo Gómez, Coordinador del Programa Smart Forense para América Latina y el Caribe, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre otros funcionarios guatemaltecos.
El ministro, Marco Antonio Villeda destacó que el combate al narcotráfico exige instituciones fortalecidas, capacidad de inteligencia y cooperación internacional. Añadió que estos recursos permitirán ampliar la movilidad y fortalecer las operaciones de investigación contra el crimen organizado.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*