Muere familia por consumo de hongos tóxicos

Luego de más de una semana luchando por su vida, falleció Álvaro Noel Paz Monterroso, quien permanecía internado en el Hospital General San Juan de Dios, tras intoxicarse con la ingesta de hongos silvestres, los cuales también acabaron con la vida de su esposa Guisela Yosahandi Paz Cordón y su hija Leydi Guisela Cordón de Paz, quienes fallecieron el pasado 28 de octubre.
La familia era residente en Palencia y su muerte conmovió a la comunidad que los recuerda con respeto y cariño.
A la fecha se han notificado un total de 13 casos de personas intoxicadas, entre las edades de 6 a 56 años, de los cuales 5 han fallecido, de los cuales dos son adultos y tres niños. Los casos son provenientes de Quiché y Guatemala Noroccidente.
Los departamentos y municipios en donde se presentan más casos de intoxicaciones en el país son: Jacaltenango, Huehuetenango; San Andrés Semetabaj, Sololá; San Cruz, Verapaz, Alta Verapaz; Zapotitlán, Suchitepéquez; Momostenango, Totonicapán; Comitancillo, San Marcos; Jalapa, Jalapa; San Lucas, Sacatepéquez; y San Juan Sacatepéquez Guatemala.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), reiteró que la temporada es propicia para la proliferación de hongos silvestres de especies tóxicas en zonas boscosas, lo cual pone en riesgo la salud de la población. Por ello, es importante que las familias guatemaltecas prevengan su consumo, especialmente si se desconoce su origen, para prevenir intoxicaciones y proteger la vida.
Aunque la recolección de hongos es una práctica tradicional en distintas comunidades, algunas especies contienen sustancias tóxicas y pueden confundirse fácilmente con las comestibles debido a su apariencia.
Su consumo puede provocar complicaciones graves e incluso la muerte, por lo que se recomienda evitar aquellos cuya seguridad no esté comprobada, especialmente para proteger a niñas y niños.
Entre los principales síntomas de alerta después de consumir hongos silvestres se encuentran vómitos, diarrea y dolor abdominal o alteración de la conciencia.
Ante cualquiera de estos síntomas, es fundamental acudir de inmediato al servicio de salud más cercano, sin esperar a que las molestias empeoren, ya que una intoxicación puede avanzar rápidamente y ocasionar daños graves a la salud.
Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*