 Inician cursos de vacaciones en Campos del Roosevelt
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Inician cursos de vacaciones en Campos del Roosevelt

Los cursos están destinados a que los escolares aprovechen el período de vacaciones.

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Los participantes se integraron a diferentes actividades deportivas y recreativas., Foto Ministerio de Cultura y Deportes
Los participantes se integraron a diferentes actividades deportivas y recreativas. / FOTO: Foto Ministerio de Cultura y Deportes
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El Ministerio de Cultura y Deportes inauguró un curso de vacaciones en el Centro Deportivo Campos del Roosevelt, destinado a promover la convivencia, el desarrollo de habilidades y la práctica de actividades físicas entre la niñez y juventud guatemalteca.

Durante el inicio de esta jornada vacacional, el pasado jueves 5 de noviembre, los participantes  se integraron a diferentes actividades deportivas y recreativas, en un ambiente dinámico que busca fortalecer sus capacidades físicas, fomentar la disciplina y estimular la sana convivencia.

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El Centro Deportivo Campos del Roosevelt se convierte en un punto de encuentro para compartir. - Foto Ministerio de Cultura y Deportes

El curso representa una alternativa para que niños y jóvenes aprovechen el período de descanso escolar mediante experiencias que combinan movimiento, aprendizaje y entretenimiento con disciplinas como acondicionamiento físico, baloncesto, fútbol, fundamentos de portero y zumba, indicó dicha cartera.

Asimismo, permite acercar los servicios del Ministerio de Cultura y Deportes a la población, mediante espacios que contribuyen a su desarrollo integral, mediante el desarrollo de diferentes dinámicas para que los usuarios hagan buen uso del tiempo vacacional.

El Centro Deportivo Campos del Roosevelt se convierte en un punto de encuentro para compartir, aprender y disfrutar de actividades que fortalecen los valores, la amistad y el espíritu deportivo, indicó el Ministerio de Cultura.

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