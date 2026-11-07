Anuncian cierre en el bulevar El Naranjo por carrera 10K

El vocero de la Municipalidad de Mixco, Mynor Esponiza, anunció que para este sábado, 7 de noviembre de 2026, se tiene programado un cierre vehicular sobre el bulevar El Naranjo por la celebración de la carrera 10K nocturna.
Asimismo, la Policía Municipal de Tránsito de Mixco precisó que se implementaron los cierres vehiculares en el sector del bulevar El Naranjo. "Como parte de la logística del evento, ya se encuentra cerrado el paso sobre la 23 avenida, frente al centro comercial Naranjo Mall", indicaron.
Las autoridades locales agregaron que por el cierre en el bulevar El Naranjo, los conductores deben realizar un recorrido alrededor de la manzana para reincorporarse hacia la zona 7 capitalina o el Anillo Periférico.
"Para quienes se desplazan desde Bosques de San Nicolás por el bulevar El Naranjo, se recomienda utilizar el columpio y salir por Tulam Tzu para conectar hacia la zona 7 y el Periférico", recomendaron.
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Cierres adicionales a las 18:00 en El Naranjo
Asimismo, las autoridades informaron que, a partir de las 18:00 horas, se implementarán cierres parciales adicionales, coordinados con la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala. "La carrera está programada para iniciar a las 19:00 horas", especificaron.
Las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas, como la calzada San Juan, especialmente a quienes se movilizan desde el sector de El Naranjo hacia Bosques de San Nicolás, y evitar el bulevar El Naranjo durante el desarrollo de la actividad.
Espinoza aseguró que el evento fue organizado por la Municipalidad de Mixco e impulsado por el alcalde Neto Bran y la misma tiene el objetivo de crear un espacio para que los vecinos puedan ejercitarse. Asimismo, declararon que el evento es una actividad para la familia.
Las autoridades de tránsito pidieron a los conductores que obedezcan las señales de tránsito temporales instaladas en el lugar y que atiendan las instrucciones de los agentes de tránsito que estarán trabajando en el lugar de la actividad deportiva.