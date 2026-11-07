 Beatifican a Fray Augusto Ramírez Monasterio en Florencia
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Beatifican a Fray Augusto Ramírez Monasterio en Finca Florencia

Desde muy temprano, cientos de feligreses acudieron a este lugar para la ceremonia de beatificación de Fray Augusto Ramírez Monasterio.

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Fray Augusto Ramírez Monasterio es beatificado., Redes sociales
Fray Augusto Ramírez Monasterio es beatificado. / FOTO: Redes sociales
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Fieles católicos acudieron a la misa de beatificación de Fray Augusto Ramírez Monasterio en los campos de la Finca Florencia, departamento de Sacatepéquez, este sábado 7 de noviembre de 2026. Desde muy temprano, la Policía Nacional Civil (PNC) estableció una serie de controles en el lugar para regular el tránsito de quienes ingresan y salen del área que conecta directamente con la Antigua Guatemala.

Con respecto a este proceso de beatificación de Fray Augusto Ramírez Monasterio, la Conferencia Episcopal de Guatemala emitió un mensaje en el que destacó el salmo 126, donde se afirma: "Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares".

En ese mensaje, los Obispos de Guatemala, los Frailes Menores Franciscanos y el pueblo de Dios que peregrina en Guatemala, vivimos con profunda alegría los días previos a la beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio, OFM, que tendrá lugar este sábado 7 de noviembre en Antigua Guatemala.

La celebración será presidida por el Cardenal Francisco Robles Ortega, como delegado de Su Santidad el Papa León XIV, informaron y expresaron varios puntos del evento.

Expresan alegría por Fray Augusto Ramírez Monasterio

Junto al mensaje, la Conferencia Episcopal de Guatemala compartió lo siguiente, con respecto a la beatificación de Fray Augusto Ramírez Monasterio:

  • 1.   Para nosotros es motivo de alegría y esperanza ver reconocido el martirio de este sacerdote guatemalteco que, como muchos otros miembros de la Iglesia Católica, algunos de los cuales han sido ya beatificados, fueron perseguidos, torturados y asesinados, en los años del conflicto armado interno cuando, quienes ostentaban el poder, vieron en la labor evangelizadora, humanitaria y social de la Iglesia una amenaza para sus propósitos de sometimiento de la población guatemalteca, especialmente los campesinos e indígenas.

  • 2.   El próximo beato es ejemplo del compromiso que muchos sacerdotes tuvieron en aquella época para que se respetara la dignidad de las personas y sus derechos humanos, y, fiel a su misión sacerdotal, acogió sin discriminación alguna a quien buscaba el sacramento de la reconciliación para guiarle en el camino de la conversión y ayudarle a volver a su vida ordinaria. Sin embargo, ese compromiso ministerial provocó el odio de quienes solamente veían enemigos en aquellos que no se ajustaban a sus disposiciones.

  • 3.   Vemos un signo maravilloso en el día que tendrá lugar la liturgia de beatificación, ya que coincide exactamente con la fecha de su martirio; de modo que los fieles católicos puedan reconocer que, si bien hace 43 años su muerte fue motivo de gran conmoción y dolor, hoy, esa sangre derramada por fidelidad, es motivo de gozo, cumpliéndose lo dicho en el Salmo 126: "los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares".

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