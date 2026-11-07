Identifican a PNC muertos en ataque contra Julio Portillo

Después del ataque armado que cobró la vida del diputado Julio Portillo y de tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en Río Hondo, Zacapa, el Ministerio de Gobernación expresó su pésame e identificó a los tres policías fallecidos en el cumplimiento de su deber.
Como Fernando Antonio Reyes Aldana, Erick Armides Ramos Osorio y Jorge Pauu Xicol fueron identificados los tres uniformados, quienes fueron emboscados junto al parlamentario en el citado lugar.
La Cartera del Interior indicó que "lamenta el fallecimiento de los tres agentes" en el ataque armado en contra del legislador Julio Portillo. En una esquela confirmaron que el mensaje fue enviado por el director general, Erick Rolando Osoy; el director adjunto, subdirectores generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, escala básica y el personal administrativo y por contrato de la PNC.
Asimismo, rogaron porque Dios conceda fortaleza y resignación para la familia, ante tan irreparable pérdida.
En este tema consulte: Revelan nuevos detalles del fallecimiento del diputado Julio Portillo
Comunicado oficial del Ministerio de Gobernación
Tras el ataque armado contra los tres agentes de la PNC y del diputado Julio Portillo, El Ministerio de Gobernación lamentó profundamente el fallecimiento de los tres policías destacando que ellos "perdieron la vida en cumplimiento del deber, al repeler un ataque directo contra el congresista Julio Portillo, perpetrado por individuos desconocidos en el kilómetro 137 de la ruta a Río Hondo, Zacapa".
"Los agentes respondieron al ataque en defensa de la vida del diputado, quien recibe atención en un centro de salud", escribieron en su momento, aunque horas después, a las 21:58 horas, se confirmó el deceso del parlamentario.
"Honramos su valor y servicio, y expresamos nuestra solidaridad con sus familias y con la institución policial", aseguraron.
Asimismo, indicaron que corresponde al Ministerio Público dirigir la investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables de este ataque.