 Revelan detalles de la muerte del diputado Julio Portillo
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Revelan nuevos detalles del fallecimiento del diputado Julio Portillo

Autoridades de la cartera de Salud dieron nuevos detalles acerca de la muerte del parlamentario, quien fue blanco de un ataque armado.

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El congresista fue blanco de un ataque armado., Congreso de la República.
El congresista fue blanco de un ataque armado. / FOTO: Congreso de la República.
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El director del Hospital Regional de Zacapa, Luis Alberto Nájera García, reveló todos los detalles acerca del fallecimiento del diputado Julio Portillo, quien fue víctima de un ataque armado en el que también fallecieron tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

En una transmisión en vivo, el galeno se refirió al ataque armado indicando que daban la información por instrucción del ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya.

Nájera informó que el congresista Julio Portillo ingresó al centro asistencial a eso de las 17:45 horas aproximadamente, gracias a que fue transportado por los cuerpos de rescate. El salubrista añadió que el parlamentario presentaba heridas de bala y por la gravedad de las heridas fue necesario llevarlo a la sala de operaciones de inmediato.

En cuanto a los procedimientos, el galeno añadió que al diputado se le hicieron las maniobras pertinentes para controlar la hemorragia que presentaba. "Se hizo reparación de los daños que se pudieran reparar de forma inicial y posteriormente pasó al cuidado en estado crítico de este hospital, en un estado delicado", narró el médico.

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Los agentes murieron en cumplimiento del deber al repeler el ataque contra el diputado, Julio Portillo.

Diputado Julio Portillo falleció a las 21:58 horas

"Llevaba apoyo hemodinámico y posteriormente a eso, a las 21:58 horas el señor diputado falleció en el cuidado intensivo del hospital", reveló Nájera.

El médico añadió que el fallecimiento de Portillo fue causado por la gravedad de las heridas que presentaba.

"El hospital y el equipo médico que estuvo a cargo del caso del señor diputado hizo todo el esfuerzo humano posible, se le dio la mejor atención, pero lastimosamente, por la gravedad de las mismas él falleció", lamentó el médico.

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