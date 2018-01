¿Necesitas alejarte un poco de tus amigos? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

No cabe duda que la vida sin amigos no sería la misma, sin embargo, en la vida hay momentos en los que uno mismo debe tomar la decisión de alejarse de algunos de ellos. ¿Pero por qué puede llegar este momento? Porque puede ser que ya no te sientas igual con ellos, o que ya no te aportan lo que antes. Entonces…¿en qué momento debes dar marcha atrás? Es una pregunta compleja, sin embargo los expertos nos dicen cuáles son las señales que nos pueden llevar a hacerlo.

1. Las pequeñas cosas te ponen de malas: Como en una relación de pareja, al iniciar…todo se ve de color de rosa, sin embargo al pasar el tiempo “eso” que no te importaba, empieza a molestarte. De hecho no lo toleras, además te das cuenta que no dejas de criticar a esa personas que llamabas amigo/a.

2. No te ríes como antes: ¡Así es! Una de las cosas más importantes en una relación de amistad es pasársela bien. Sí, es cierto, no todo es color de rosa, pero te das cuenta que la risa y los buenos momentos ya no están presentes como antes. La rutina paraliza la relación de amistad.

3. Dependes mucho de ellos: Sí, es normal que queramos compartir con nuestros amigos lo más posible, pero si te das cuenta en que caíste en una dependencia, porque sientes que “no puedes vivir sin esa persona”, es momento de evaluar la situación.

4. Crees que no eres la mejor versión de ti misma: Las personas que están a nuestro alrededor son sumamente importantes, pero no nada más porque nos hacen compañía, sino porque suman a nuestra vida. Pero si sientes que con “esos amigos”, o “esa amiga”, ya no puedes demostrar lo mejor de ti…hay algo raro ahí. Si notas que has cambiado negativamente por cuestiones de una amistad, o un grupo de amigos….es momento de hacerse para atrás, y alejarte de esas o esa persona tóxica.

5. Nunca quieren hacer lo que tú quieres hacer: Te das cuenta que siempre haces lo que ellos quieren, y ellos nunca seden ante algo que tu quieres. Si rechazan todas tus ideas, es momento de alejarte.

6. Te sientes una persona aburrida: ¡Ojo! Si solamente estás con la misma o mismas personas todo el tiempo, el aburrimiento puede hacer de las suyas. Por lo tanto, tómense un tiempo y espacio para renovar y refrescar la relación.

7. Siempre te está juzgando: Sí, una amistad nos puede servir para ser mejor persona, sin embargo…si ese amigo o amiga te regaña todo el tiempo, te juzga todo el tiempo por todo, es momento de alejarte. Simplemente no te acepta como eres.

Fuente: https://goo.gl/cdDAxj