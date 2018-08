¿Probarías esta tableta de chocolate con sabor a aguacate? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

En definitiva esta noticia me pareció muy interesante, sobre todo porque soy amante de los chocolates y también del aguacate. ¡Entonces, al leerlo me dije: mi sueño hecho realidad! ¿Pero cómo será realmente su sabor?

¿Será que realmente es sólo de sabor a aguacate, y tiene la forma de chocolate, o es un chocolate con sabor a aguacate? Ya me hice bolas…¿y ustedes? Lo mejor sería probarlo, lo malo es que para hacerlo, tendríamos que irnos hasta Los Ángeles.

Fue ahí donde una famosa chocolatería decidió lanzar este nuevo producto que está dando de qué hablar, ya que fusionó la textura de la tableta de chocolate con el aguacate, y en realidad tiene sabor a tostada de aguacate.

Y si se les antojó, les tengo una excelente noticia…en realidad no tendríamos que viajar a Los Ángeles, solo para probarla, sino que las venden por internet y la envían a toooodo el mundo. Quién quita y me animo a pedir una, aunque no he visto el precio la verdad.

¿Quieren probarlo?

