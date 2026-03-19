 Revlon Colorstay Multi-Liner: Tu aliado en maquillaje
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Revlon ColorStay Multi-Liner, el delineador multifuncional que transformará tu rutina de maquillaje

Revlon lanza el versátil ColorStay Multi-Liner, un innovador delineador 3 en 1 que permite experimentar con looks creativos y duraderos en cualquier ocasión.

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Revlon ColorStay Multiliner , Cortesía
Revlon ColorStay Multiliner / FOTO: Cortesía

Revlon anunció la llegada de su nuevo ColorStay Multi-Liner, una herramienta de maquillaje que se propone transformar la manera en que las mujeres expresan su creatividad. Con una fórmula innovadora, este delineador 3 en 1 busca convertirse en el aliado favorito para quienes desean lograr múltiples looks de forma sencilla y versátil.

El ColorStay Multi-Liner se distingue por su fórmula cremosa, vegana y fácil de aplicar, diseñada para ofrecer precisión y versatilidad desde el primer uso. Su estructura permite utilizarlo como delineador de ojos, perfilador de labios o iluminador de facciones, adaptándose a las tendencias y necesidades de quienes buscan productos multifunción. Esto lo convierte en una opción atractiva para quienes desean experimentar y personalizar su maquillaje a diario.

Este nuevo delineador incorpora una textura suave que se desliza sin tirones, facilitando la definición de la mirada y el contorno del rostro. La brocha difuminadora integrada permite no solo delinear, sino también crear efectos de sombreado, rellenar áreas específicas, iluminar la piel e incluso generar pecas para un acabado actual y natural. En pocas palabras, un solo producto es capaz de cubrir distintas fases del maquillaje.

Intacta, todo el día, y a tu estilo

Entre las ventajas más notorias del Multi-Liner destaca su capacidad para mantenerse intacto durante el día, debido a su resistencia a la transferencia y a los besos. Esta característica resulta ideal para acompañar la rutina diaria y responder a las exigencias de quienes buscan durabilidad y comodidad en su maquillaje.

Con este lanzamiento, la marca reafirma la importancia de fomentar la creatividad y la exploración sin límites. En palabras de sus representantes, la belleza es una forma de expresión única para cada persona, y el Multi-Liner responde a ese propósito al ofrecer opciones ilimitadas para quienes buscan crear looks originales y propios.

Invitación abierta para la comunidad de maquillaje

Revlon extendió una invitación a todas las entusiastas del maquillaje y a quienes deseen experimentar con nuevas tendencias, incentivando la creatividad y el intercambio de ideas dentro de la comunidad. Quienes deseen compartir sus estilos pueden hacerlo etiquetando a @Revlon.gt en redes sociales y utilizando el hashtag #RevlonGuatemala.

El ColorStay Multi-Liner ya está disponible en puntos de venta a nivel nacional, listo para que las personas descubran su multifuncionalidad y se animen a llevar su creatividad a un nuevo nivel.

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